Чем надо подкормить георгины весной 2025 — советы садоводам

Дачница, которая поливает георгины в саду. Фото: Freepik

Такие красивые садовые растения, как георгины, весной особенно нуждаются в питательных элементах, которые помогают им роскошно цвести. Опытные садоводы рассказали, чем необходимо удобрить эти цветы в весеннее время года и как правильно вносить удобрения.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Каждая хозяйка знает, что георгины умеют создавать эстетический вид для всего садового участка. Но для пышного цветения стоит заботиться об этих цветах, особенно весной, когда им нужны питательные элементы. Весенний уход нужен георгинам для того, чтобы иметь силы для наращивания зеленой массы и формирования бутонов.

Георгины в период цветения на клумбе. Фото: Pinterest

Чем нужно удобрить георгины весной

Первый этап подкормки

Прежде всего, садоводы рекомендуют подкормить георгины удобрением с содержанием азота и калия. Речь идет о калийной селитре, но не в чистом виде, а в формате раствора. Для его приготовления вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Калийная селитра — три столовые ложки

Вода — одно ведро

Второй этап подкормки

На этом этапе нужно вносить удобрение с содержанием калия и суперфосфата, а для этого необходимо сделать раствор из гранулированного суперфосфата. Дл приготовления вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Гранулированный суперфосфат — две столовые ложки

Вода — десять литров

Бесхлорный калий — одна столовая ложка

Процесс полива георгин в саду. Фото: Freepik

Но будьте внимательны, ведь в период, когда георгины цветут, категорически не стоит использовать химические препараты. Садоводы рекомендуют на этом этапе подкармливать эти цветы органическими удобрениями. Также обязательно сделайте дренаж для георгин во время посадки, чтобы защитить корни от гниения.

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