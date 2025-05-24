Чим треба підживити жоржини навесні 2025 — поради садівникам

Дачниця, яка поливає жоржини в саду. Фото: Freepik

Такі красиві садові рослини, як жоржини, навесні особливо потребують поживних елементів, які допомагають їм розкішно цвісти. Досвідчені садівники розповіли, чим необхідно удобрити ці квіти у весняну пору року і як правильно вносити добрива.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Кожна господиня знає, що жоржини вміють створювати естетичний вигляд для всієї садової ділянки. Але для пишного цвітіння варто піклуватися про ці квіти, особливо навесні, коли їм потрібні поживні елементи. Весняний догляд потрібен жоржинам для того, щоб мати сили для нарощування зеленої маси і формування бутонів.

Жоржини в період цвітіння на клумбі. Фото: Pinterest

Чим потрібно удобрити жоржини навесні

Перший етап підживлення

Перш за все, садівники рекомендують підживити жоржини добривом із вмістом азоту і калію. Йдеться про калійну селітру, але не у чистому вигляді, а у форматі розчину. Для його приготування вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Калійна селітра — три столові ложки

Вода — одне відро

Другий етап підживлення

На цьому етапі потрібно вносити добриво із вмістом калію і суперфосфату, а для цього необхідно зробити розчин з гранульованого суперфосфату. Дл приготування вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Гранульований суперфосфат — дві столові ложки

Вода — десять літрів

Безхлорний калій — одна столова ложка

Процес поливу жоржин у саду. Фото: Freepik

Але будьте уважні, адже в період, коли жоржини цвітуть, категорично не варто використовувати хімічні препарати. Садівники рекомендують на цьому етапі підживлювати ці квіти органічними добривами. Також обов’язково зробіть дренаж для жоржин під час посадки, щоб захистити коріння від гниття.

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