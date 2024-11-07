Чем полить яблоню до морозов, чтобы получить щедрый урожай в 2025 году — советы садоводов

Чем полить яблоню до мороза — обеспечит щедрый урожай в 2025 году
С приближением зимы пора позаботиться о надлежащей подготовке яблонь в саду к морозам. Одной из важнейших процедур является осенний полив, который вместе с подкормкой снабдит плодовые деревья всеми необходимыми полезными веществами и позволит растению перезимовать без стресса.
Новини.LIVE рассказывает, каким особым раствором полить яблоню, чтобы укрепить дерево и способствовать большему урожаю в следующем сезоне.
Почему осенний полив яблонь так важен
Осенний полив яблонь перед морозами обеспечивает насыщение корневой системы влагой на период зимы. Это особенно важно, ведь осенью деревья обычно завершают вегетационный период и накапливают запасы для успешного старта весеннего развития. Влага защищает корни от вымерзания, поскольку увлажненная почва лучше удерживает тепло.
Основные советы для осеннего полива
- Выбор времени. Лучше производить полив до начала стабильных морозов, когда температура еще не опустилась ниже 0°С. Обычно это середина-конец октября или начало ноября в зависимости от региона.
- Объем воды. Осенний полив глубокий и обильный. Для молодых яблонь достаточно от 10 до 15 л, а для старых деревьев — до 100 л воды. Вычислите объем в зависимости от возраста дерева.
- Техника полива. Воду лучше вносить в приствольную зону. Для этого удобно сделать неглубокую борозду вокруг дерева в 50-60 см от ствола для молодых деревьев и до 1 м для старых.
Чем полить яблоню до морозов
Чтобы яблоня хорошо пережила зиму, а весной быстро начала новый рост, нужно использовать простой раствор на основе селитры. Такой раствор снабдит яблони необходимыми питательными веществами.
Что нужно для раствора:
- 10 л воды;
- 50 г аммиачной селитры.
Как приготовить:
- Доведите воду до кипения и растворите селитру.
- Дайте жидкости охладиться до комфортной температуры.
- Используйте раствор для полива яблони.
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