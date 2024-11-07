Чем полить яблоню до морозов, чтобы получить щедрый урожай в 2025 году — советы садоводов

Полив плодовых деревьев осенью. Фото: depositphotos.com

С приближением зимы пора позаботиться о надлежащей подготовке яблонь в саду к морозам. Одной из важнейших процедур является осенний полив, который вместе с подкормкой снабдит плодовые деревья всеми необходимыми полезными веществами и позволит растению перезимовать без стресса.

Новини.LIVE рассказывает, каким особым раствором полить яблоню, чтобы укрепить дерево и способствовать большему урожаю в следующем сезоне.

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Почему осенний полив яблонь так важен

Осенний полив яблонь перед морозами обеспечивает насыщение корневой системы влагой на период зимы. Это особенно важно, ведь осенью деревья обычно завершают вегетационный период и накапливают запасы для успешного старта весеннего развития. Влага защищает корни от вымерзания, поскольку увлажненная почва лучше удерживает тепло.

Полив плодовых деревьев осенью. Фото: depositphotos.com

Основные советы для осеннего полива

Выбор времени. Лучше производить полив до начала стабильных морозов, когда температура еще не опустилась ниже 0°С. Обычно это середина-конец октября или начало ноября в зависимости от региона. Объем воды. Осенний полив глубокий и обильный. Для молодых яблонь достаточно от 10 до 15 л, а для старых деревьев — до 100 л воды. Вычислите объем в зависимости от возраста дерева. Техника полива. Воду лучше вносить в приствольную зону. Для этого удобно сделать неглубокую борозду вокруг дерева в 50-60 см от ствола для молодых деревьев и до 1 м для старых.

Полив большого дерева. Фото: google.com

Чем полить яблоню до морозов

Чтобы яблоня хорошо пережила зиму, а весной быстро начала новый рост, нужно использовать простой раствор на основе селитры. Такой раствор снабдит яблони необходимыми питательными веществами.

Что нужно для раствора:

10 л воды;

50 г аммиачной селитры.

Как приготовить:

Доведите воду до кипения и растворите селитру. Дайте жидкости охладиться до комфортной температуры. Используйте раствор для полива яблони.

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