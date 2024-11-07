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Чем полить яблоню до мороза — обеспечит щедрый урожай в 2025 году

7 ноября 2024 03:13
Александра Ткачук - Редактор
Чем полить яблоню до морозов, чтобы получить щедрый урожай в 2025 году — советы садоводов
Полив плодовых деревьев осенью. Фото: depositphotos.com
Александра Ткачук - Редактор

С приближением зимы пора позаботиться о надлежащей подготовке яблонь в саду к морозам. Одной из важнейших процедур является осенний полив, который вместе с подкормкой снабдит плодовые деревья всеми необходимыми полезными веществами и позволит растению перезимовать без стресса.

Новини.LIVE рассказывает, каким особым раствором полить яблоню, чтобы укрепить дерево и способствовать большему урожаю в следующем сезоне.

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Почему осенний полив яблонь так важен

Осенний полив яблонь перед морозами обеспечивает насыщение корневой системы влагой на период зимы. Это особенно важно, ведь осенью деревья обычно завершают вегетационный период и накапливают запасы для успешного старта весеннего развития. Влага защищает корни от вымерзания, поскольку увлажненная почва лучше удерживает тепло.

 

Почему осенний полив яблонь так важен?
Полив плодовых деревьев осенью. Фото: depositphotos.com

Основные советы для осеннего полива

  1. Выбор времени. Лучше производить полив до начала стабильных морозов, когда температура еще не опустилась ниже 0°С. Обычно это середина-конец октября или начало ноября в зависимости от региона.
  2. Объем воды. Осенний полив глубокий и обильный. Для молодых яблонь достаточно от 10 до 15 л, а для старых деревьев — до 100 л воды. Вычислите объем в зависимости от возраста дерева.
  3. Техника полива. Воду лучше вносить в приствольную зону. Для этого удобно сделать неглубокую борозду вокруг дерева в 50-60 см от ствола для молодых деревьев и до 1 м для старых.

 

Осенняя подкормка яблонь: простой рецепт для активного роста
Полив большого дерева. Фото: google.com

Чем полить яблоню до морозов

Чтобы яблоня хорошо пережила зиму, а весной быстро начала новый рост, нужно использовать простой раствор на основе селитры. Такой раствор снабдит яблони необходимыми питательными веществами.

Что нужно для раствора:

  • 10 л воды;
  • 50 г аммиачной селитры.

Как приготовить:

  1. Доведите воду до кипения и растворите селитру.
  2. Дайте жидкости охладиться до комфортной температуры.
  3. Используйте раствор для полива яблони.

 

Ранее мы рассказывали, как омолодить старую яблоню в саду с помощью ржавого гвоздя.

Напомним, мы писали, где в саду не стоит выращивать яблони, чтобы не потерять урожайность.

Также делимся полезным советом, как оградить абрикос и персик в саду от зимних морозов.

полив плодовые деревья сад яблоня советы урожай

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