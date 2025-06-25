Чем надо подкормить помидоры на огороде в конце июня 2025 — эффективные удобрения, советы дачникам

Чем подпитать томаты в последние дни июня 2025 для щедрого урожая
В последние дни июня помидоры уже активно растут, завязываются и набирают силы для будущего урожая, поэтому в этот момент важно поддержать их. Опытные дачники рассказали, чем нужно обязательно удобрить томаты в конце этого месяца.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Самая лучшая подкормка для помидоров в конце июня 2025 года
Свежие дрожжи
Для приготовления эффективного удобрения вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Свежие дрожжи — десять грамм
- Сахар — одна чайная ложка
- Теплая вода — один литр
- Вода для разбавления — десять литров
Растворите дрожжи в воде, добавьте сахар, оставьте раствор настояться на два часа и разбавьте его в десяти литрах воды. Поливайте помидоры под корень из расчета один литр на каждый куст, чтобы ускорить рост, стимулировать развитие корней и укрепить иммунитет растений.
Древесная зола
Чтобы приготовить эффективную смесь для подкормки помидоров, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Древесная зола — один стакан
- Кипяток — два литра
- Вода для разбавления — одно ведро
Залейте золу кипятком, оставьте смесь настояться на одни сутки, процедите ее и разбавьте в воде. Опрыскивайте листья или поливайте кусты томатов под корни, чтобы стимулировать завязывание крупных плодов, улучшить вкус и защитить их от гнили.
Йод
Для приготовления эффективного удобрения возьмите:
- Йод — четыре-пять капель
- Молоко — один стакан
- Вода — одно ведро
Добавьте йод и молоко в воду, а затем опрыскивайте помидоры один раз в 14 дней, чтобы защитить их от болезней, улучшить урожай и укрепить.
Как правильно удобрять томаты летом
Запомните, что нельзя подкармливать томаты на сухой земле, поэтому сначала ее нужно полить. Удобрять овощи лучше вечером или в пасмурную погоду, чередуя органику и минеральные удобрения один раз в две недели и не превышая норму.
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