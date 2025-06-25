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Главная Дом Чем подпитать томаты в последние дни июня 2025 для щедрого урожая

Чем подпитать томаты в последние дни июня 2025 для щедрого урожая

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Дата публикации 25 июня 2025 19:30
Чем надо подкормить помидоры на огороде в конце июня 2025 — эффективные удобрения, советы дачникам
Дачница, которая собирает урожай помидоров на огороде. Фото: House Digest
Ключові моменти Самая лучшая подкормка для помидоров в конце июня 2025 года Как правильно удобрять томаты летом

В последние дни июня помидоры уже активно растут, завязываются и набирают силы для будущего урожая, поэтому в этот момент важно поддержать их. Опытные дачники рассказали, чем нужно обязательно удобрить томаты в конце этого месяца.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Самая лучшая подкормка для помидоров в конце июня 2025 года

Свежие дрожжи

Для приготовления эффективного удобрения вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Свежие дрожжи — десять грамм
  • Сахар — одна чайная ложка
  • Теплая вода — один литр
  • Вода для разбавления — десять литров

Растворите дрожжи в воде, добавьте сахар, оставьте раствор настояться на два часа и разбавьте его в десяти литрах воды. Поливайте помидоры под корень из расчета один литр на каждый куст, чтобы ускорить рост, стимулировать развитие корней и укрепить иммунитет растений.

Помидоры
Урожай спелых помидоров на кусте. Фото: Pinterest

Древесная зола

Чтобы приготовить эффективную смесь для подкормки помидоров, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Древесная зола — один стакан
  • Кипяток — два литра
  • Вода для разбавления — одно ведро

Залейте золу кипятком, оставьте смесь настояться на одни сутки, процедите ее и разбавьте в воде. Опрыскивайте листья или поливайте кусты томатов под корни, чтобы стимулировать завязывание крупных плодов, улучшить вкус и защитить их от гнили.

Йод

Для приготовления эффективного удобрения возьмите:

  • Йод — четыре-пять капель
  • Молоко — один стакан
  • Вода — одно ведро

Добавьте йод и молоко в воду, а затем опрыскивайте помидоры один раз в 14 дней, чтобы защитить их от болезней, улучшить урожай и укрепить.

Полив помидоров
Процедура подкормки кустов помидоров в теплице. Фото: скриншот с YouTube

Как правильно удобрять томаты летом

Запомните, что нельзя подкармливать томаты на сухой земле, поэтому сначала ее нужно полить. Удобрять овощи лучше вечером или в пасмурную погоду, чередуя органику и минеральные удобрения один раз в две недели и не превышая норму.

Напомним, мы писали о том, можно ли сажать помидоры на огороде в июне 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно пасынковать помидоры и когда это лучше делать.

Также мы сообщали о том, где на огороде категорически нельзя сажать помидоры.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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