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Головна Дім Чим підживити томати в останні дні червня 2025 для щедрого врожаю

Чим підживити томати в останні дні червня 2025 для щедрого врожаю

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Дата публікації: 25 червня 2025 19:30
Чим треба підживити помідори на городі наприкінці червня 2025 — ефективні добрива, поради дачникам
Дачниця, яка збирає врожай помідорів на городі. Фото: House Digest
Ключові моменти Найкраще підживлення для помідорів наприкінці червня 2025 року Як правильно удобрювати томати влітку

В останні дні червня помідори вже активно ростуть, зав’язуються і набирають сили для майбутнього врожаю, тому в цей момент важливо підтримати їх. Досвідчені дачники розповіли, чим потрібно обов’язково удобрити томати наприкінці цього місяця.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Найкраще підживлення для помідорів наприкінці червня 2025 року

Свіжі дріжджі

Для приготування ефективного добрива вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Свіжі дріжджі — десять грамів
  • Цукор — одна чайна ложка
  • Тепла вода — один літр
  • Вода для розбавлення — десять літрів

Розчиніть дріжджі у воді, додайте цукор, залиште розчин настоятися на дві години і розбавте його у десяти літрах води. Поливайте помідори під корінь з розрахунку один літр на кожен кущ, щоб прискорити ріст, стимулювати розвиток коріння і зміцнити імунітет рослин.

Помидоры
Врожай стиглих помідорів на кущі. Фото: Pinterest

Деревний попіл

Щоб приготувати ефективну суміш для підживлення помідорів, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Деревний попіл — одна склянка
  • Окріп — два літра
  • Вода для розбавлення — одне відро

Залийте попіл окропом, залиште суміш настоятися на одну добу, процідіть її і розбавте у воді. Обприскуйте листя чи поливайте кущі томатів під коріння, щоб стимулювати зав’язування великих плодів, покращити смак і захистити їх від гнилі.

Йод

Для приготування ефективного добрива візьміть:

  • Йод — чотири-п’ять крапель
  • Молоко — одна склянка
  • Вода — одне відро

Додайте йод і молоко у воду, а потім обприскуйте помідори один раз на 14 днів, щоб захистити їх від хвороб, покращити врожай і зміцнити.

Полив помидоров
Процедура підживлення кущів помідорів у теплиці. Фото: скриншот з YouTube

Як правильно удобрювати томати влітку

Запам’ятайте, що не можна підживлювати томати на сухій землі, тому спочатку її потрібно полити. Удобрювати овочі краще ввечері чи в похмуру погоду, чергуючи органіку і мінеральні добрива один раз на два тижні та не перевищуючи норму.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна садити помідори на городі в червні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно пасинкувати помідори і коли це краще робити. 

Також ми повідомляли про те, де на городі категорично не можна садити помідори.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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