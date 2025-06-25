Чим треба підживити помідори на городі наприкінці червня 2025 — ефективні добрива, поради дачникам

Дачниця, яка збирає врожай помідорів на городі. Фото: House Digest

В останні дні червня помідори вже активно ростуть, зав’язуються і набирають сили для майбутнього врожаю, тому в цей момент важливо підтримати їх. Досвідчені дачники розповіли, чим потрібно обов’язково удобрити томати наприкінці цього місяця.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Свіжі дріжджі

Для приготування ефективного добрива вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Свіжі дріжджі — десять грамів

Цукор — одна чайна ложка

Тепла вода — один літр

Вода для розбавлення — десять літрів

Розчиніть дріжджі у воді, додайте цукор, залиште розчин настоятися на дві години і розбавте його у десяти літрах води. Поливайте помідори під корінь з розрахунку один літр на кожен кущ, щоб прискорити ріст, стимулювати розвиток коріння і зміцнити імунітет рослин.

Врожай стиглих помідорів на кущі. Фото: Pinterest

Деревний попіл

Щоб приготувати ефективну суміш для підживлення помідорів, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Деревний попіл — одна склянка

Окріп — два літра

Вода для розбавлення — одне відро

Залийте попіл окропом, залиште суміш настоятися на одну добу, процідіть її і розбавте у воді. Обприскуйте листя чи поливайте кущі томатів під коріння, щоб стимулювати зав’язування великих плодів, покращити смак і захистити їх від гнилі.

Йод

Для приготування ефективного добрива візьміть:

Йод — чотири-п’ять крапель

Молоко — одна склянка

Вода — одне відро

Додайте йод і молоко у воду, а потім обприскуйте помідори один раз на 14 днів, щоб захистити їх від хвороб, покращити врожай і зміцнити.

Процедура підживлення кущів помідорів у теплиці. Фото: скриншот з YouTube

Як правильно удобрювати томати влітку

Запам’ятайте, що не можна підживлювати томати на сухій землі, тому спочатку її потрібно полити. Удобрювати овочі краще ввечері чи в похмуру погоду, чергуючи органіку і мінеральні добрива один раз на два тижні та не перевищуючи норму.

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