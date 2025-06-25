Чим треба підживити помідори на городі наприкінці червня 2025 — ефективні добрива, поради дачникам

Чим підживити томати в останні дні червня 2025 для щедрого врожаю
В останні дні червня помідори вже активно ростуть, зав’язуються і набирають сили для майбутнього врожаю, тому в цей момент важливо підтримати їх. Досвідчені дачники розповіли, чим потрібно обов’язково удобрити томати наприкінці цього місяця.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Найкраще підживлення для помідорів наприкінці червня 2025 року
Свіжі дріжджі
Для приготування ефективного добрива вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Свіжі дріжджі — десять грамів
- Цукор — одна чайна ложка
- Тепла вода — один літр
- Вода для розбавлення — десять літрів
Розчиніть дріжджі у воді, додайте цукор, залиште розчин настоятися на дві години і розбавте його у десяти літрах води. Поливайте помідори під корінь з розрахунку один літр на кожен кущ, щоб прискорити ріст, стимулювати розвиток коріння і зміцнити імунітет рослин.
Деревний попіл
Щоб приготувати ефективну суміш для підживлення помідорів, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Деревний попіл — одна склянка
- Окріп — два літра
- Вода для розбавлення — одне відро
Залийте попіл окропом, залиште суміш настоятися на одну добу, процідіть її і розбавте у воді. Обприскуйте листя чи поливайте кущі томатів під коріння, щоб стимулювати зав’язування великих плодів, покращити смак і захистити їх від гнилі.
Йод
Для приготування ефективного добрива візьміть:
- Йод — чотири-п’ять крапель
- Молоко — одна склянка
- Вода — одне відро
Додайте йод і молоко у воду, а потім обприскуйте помідори один раз на 14 днів, щоб захистити їх від хвороб, покращити врожай і зміцнити.
Як правильно удобрювати томати влітку
Запам’ятайте, що не можна підживлювати томати на сухій землі, тому спочатку її потрібно полити. Удобрювати овочі краще ввечері чи в похмуру погоду, чергуючи органіку і мінеральні добрива один раз на два тижні та не перевищуючи норму.
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