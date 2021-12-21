Разогналась до более 100 км/ч: в Одессе будут судить полицейскую, которая вызвала ДТП. Видео аварии

В Одессе перед судом предстанет работница полиции, которая проехала на красный свет светофора и врезалась в автомобиль.

Об этом сообщает ГБР.

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Что известно об инциденте

ДТП произошло 30 июля 2020 года. Сотрудница полиции, проезжая на служебном автомобиле со скоростью 100 км/ч, проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с другим легковым автомобилем, который перевозил воду. В результате ДТП водитель встречного автомобиля получил травмы головы и переломы. Как сообщали полицейские, работники ехали на вызов насчет попытки самоубийства и передвигались с проблесковыми маячками и сиреной.

"24-летняя полицейская обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к тому, что потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 УК Украины)", – сообщают в ведомстве.

Какое наказание грозит девушке

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет. Расследование в отношении сотрудницы патрульной полиции, совершившего ДТП, завершено, поэтому обвинительный акт направили в суд.

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