Під Одесою рейсовий автобус збив чоловіка, він помер на місці

На трасі Одеса – Рені рейсовий автобус насмерть збив чоловіка, який переходив дорогу у невизначеному місці.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.
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Аварія сталася вчора, 20 грудня, о пів на третю ночі в Одеському районі. Рейсовий мікроавтобус Mercedes під кермуванням 64-річного водія наїхав на чоловіка, який перебігав дорогу на неосвітленій та нерегульованій ділянці дороги.
Від отриманих травм 35-річний одесит загинув на місці події. Четверо пасажирів автобуса та водій – житель сусідньої країни – не постраждали.
Кермувальника перевірили на вміст алкоголю в крові – медогляд показав, що він був тверезий.
"Відомості про ДТП правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.
На трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, 16 грудня, трапилась смертельна ДТП. Поліцейські розпочали провадження за цим фактом.