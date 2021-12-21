Під Одесою рейсовий автобус збив чоловіка, він помер на місці

На трасі Одеса – Рені рейсовий автобус насмерть збив чоловіка, який переходив дорогу у невизначеному місці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Водій був тверезим

Аварія сталася вчора, 20 грудня, о пів на третю ночі в Одеському районі. Рейсовий мікроавтобус Mercedes під кермуванням 64-річного водія наїхав на чоловіка, який перебігав дорогу на неосвітленій та нерегульованій ділянці дороги.

Від отриманих травм 35-річний одесит загинув на місці події. Четверо пасажирів автобуса та водій – житель сусідньої країни – не постраждали.

Кермувальника перевірили на вміст алкоголю в крові – медогляд показав, що він був тверезий.

"Відомості про ДТП правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

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