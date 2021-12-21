live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Одеса
  • Під Одесою рейсовий автобус збив чоловіка, він помер на місці

Під Одесою рейсовий автобус збив чоловіка, він помер на місці

Одеса
21 грудня 14:22
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 114
views-icon
Читати російською
Водій та пасажири не постраждали
Під Одесою рейсовий автобус збив чоловіка, він помер на місці

На трасі Одеса – Рені рейсовий автобус насмерть збив чоловіка, який переходив дорогу у невизначеному місці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також: Під Одесою "Жигулі" зіштовхнулися з фурою – водій та пасажир легковика загинули

Водій був тверезим

Аварія сталася вчора, 20 грудня, о пів на третю ночі в Одеському районі. Рейсовий мікроавтобус Mercedes під кермуванням 64-річного водія наїхав на чоловіка, який перебігав дорогу на неосвітленій та нерегульованій ділянці дороги.

Від отриманих травм 35-річний одесит загинув на місці події. Четверо пасажирів автобуса та водій – житель сусідньої країни – не постраждали.

Кермувальника перевірили на вміст алкоголю в крові – медогляд показав, що він був тверезий.

"Відомості про ДТП правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Одеса

Нещодавні випадки ДТП в Одеській області

  • На трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, 16 грудня, трапилась смертельна ДТП. Поліцейські розпочали провадження за цим фактом.

Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Юлія Леськова
У 2019 році закінчила факультет «Журналістики та інформації» у БГПК ім. Михайла Грушевського за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». Працювала кореспонденткою та редакторкою сайту регіонального видання Буковини. Тепер працюю у команді крутих людей на Новини.LIVE Одеса!
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 114
ДТП Одеса смерть поліція
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Кабмін призначив президентські стипендії паралімпійцям та дефлімпійцям Одещини

Кабмін призначив президентські стипендії паралімпійцям та дефлімпійцям Одещини

23 грудня 21:51

Одеса
В Одесі 58-річна продавала безакцизні цигарки у МАФі: поліція вилучила кілька тисяч пачок

В Одесі 58-річна продавала безакцизні цигарки у МАФі: поліція вилучила кілька тисяч пачок

23 грудня 21:30

Одеса
Небезпечна для здоров'я: в трьох районах Одеської області питна вода не відповідає нормам

Небезпечна для здоров'я: в трьох районах Одеської області питна вода не відповідає нормам

23 грудня 20:50

Одеса
Знову ті ж обличчя: в Чорноморську порту зміниться керівництво – що відомо

Знову ті ж обличчя: в Чорноморську порту зміниться керівництво – що відомо

23 грудня 20:38

Одеса
Головна Одеса Під Одесою рейсовий автобус збив чоловіка, він помер на місці
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь