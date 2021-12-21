В Одесі через ДТП не курсують тролейбуси №3 та №8. Відео

В Одесі 21 грудня тимчасово перестали курсувати тролейбуси №3 та №8. Електричний транспорт не зміг продовжити шлях через ДТП в центрі.

Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

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Що відомо про ДТП

На Великій Арнаутській трапилася поломка авто. Внаслідок цього перекритий крайній правий ряд. Тому найближчими годинами навряд чи вдасться скористатися двома міськими маршрутами.

Крім цього, через перекриту полосу дороги ускладнився рух транспорту. Також провокує затори перекопана ділянка на Осипова, яку мали відкрити ще 13 грудня. Як результат, майже весь центр міста зранку до вечора потерпає від заповнених доріг.

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