В Одесі з рейок зійшов трамвай №18. Відео

В Одесі 21 грудня з рейок зійшов трамвай. Електротранспорт, що курсує за маршрутом №18, потрапив в аварію на 6-й станції Великого Фонтану.

Про це повідомив Telegram-канал "Одесса_INFO".

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Що сталося

Трамвай винесло з рейок "ялинкою". Рух електротранспорту тимчасово зупинено. Додатково про постраждалих пасажирів або водія не повідомлялося.

На місці події вже є комунальники. Працівники приїхали ліквідувати наслідки аварія. Поки причина інциденту не повідомляється.

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