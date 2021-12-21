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В Одесі з рейок зійшов трамвай №18. Відео

Одеса
21 грудня 14:28
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За день це вже другий випадок, коли міський транспорт не може продовжити шлях
В Одесі з рейок зійшов трамвай №18. Відео

В Одесі 21 грудня з рейок зійшов трамвай. Електротранспорт, що курсує за маршрутом №18, потрапив в аварію на 6-й станції Великого Фонтану.

Про це повідомив Telegram-канал "Одесса_INFO".

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Що сталося

Трамвай винесло з рейок "ялинкою". Рух електротранспорту тимчасово зупинено. Додатково про постраждалих пасажирів або водія не повідомлялося.

На місці події вже є комунальники. Працівники приїхали ліквідувати наслідки аварія. Поки причина інциденту не повідомляється.

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Авторка публікації
Маргарита Юзяк
У 2020 році закінчила ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За два роки до випуску розпочала діяльність з “Тижнів Добрих Справ”, а вже з третього курсу долучилася до ІА “Одесса-медиа”. Після майже двох років роботи доля і бажання розбиратися у суспільно-важливих темах привели на “Новини.LIVE Odesa”.
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Одеса аварія транспорт
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