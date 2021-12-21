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Під Одесою "Жигулі" зіштовхнулися з фурою: водій та пасажир легковика загинули. Відео

Одеса
21 грудня 12:18
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Зараз встановлюється особистість загиблих
Під Одесою "Жигулі" зіштовхнулися з фурою: водій та пасажир легковика загинули. Відео

21 грудня на трасі Одеса — Миколаїв трапилося страшна ДТП. Там фура зіштовхнулася з легковиком, водій та пасажир останнього загинули на місці.

Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

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Смерть напередодні Нового року

За попередньою інформацією, причиною ДТП стало слизьке дорожнє покриття. Через це, ймовірно, водій легковика й перевищив швидкість та втратив контроль над керуванням. Внаслідок ДТП загинули двоє людей, водій та пасажир легкового авто, кермувальник фури не постраждав.

Зараз на місці події працюють поліцейські та медики. Трупи двох потерпілих з дороги вже прибрали. Рух автошляхом ускладнено. На дорозі ще залишаються купи брухту та шматки деталей автівки.

Нещодавні випадки ДТП в Одеській області

  • На трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, 16 грудня, трапилась смертельна ДТП. Поліцейські розпочали провадження за цим фактом.

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Автор публікації
Віталій Томін
У 2017 році закінчив ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За три роки до випуску розпочав свою діяльність з ОДТРК (Одеська телерадіокомпанія). З Третього курсу працював у газеті "Моряк України". У 2020 році бажання розвиватися та працювати на благо суспільства привело на Новини. LIVE Odesa.
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ДТП Одеса смерть Одеська область
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