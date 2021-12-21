Під Одесою "Жигулі" зіштовхнулися з фурою: водій та пасажир легковика загинули. Відео

21 грудня на трасі Одеса — Миколаїв трапилося страшна ДТП. Там фура зіштовхнулася з легковиком, водій та пасажир останнього загинули на місці.

Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

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За попередньою інформацією, причиною ДТП стало слизьке дорожнє покриття. Через це, ймовірно, водій легковика й перевищив швидкість та втратив контроль над керуванням. Внаслідок ДТП загинули двоє людей, водій та пасажир легкового авто, кермувальник фури не постраждав.

Зараз на місці події працюють поліцейські та медики. Трупи двох потерпілих з дороги вже прибрали. Рух автошляхом ускладнено. На дорозі ще залишаються купи брухту та шматки деталей автівки.

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