Туризм в Беларуси - Лукашенко не впускает туристов

"Президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нашел неожиданную причину уменьшения туристов в его стране. Лукашенко приказал чиновникам исправить эту ситуацию, а сам туризм назвал "национальным проектом" Беларуси.

Об этом сообщило белорусское государственное агентство БелТА.

Туристы не едут в Беларусь

В Республике Беларусь наблюдается уменьшение количества туристов.

Это создает проблемы с наполнением бюджета и так подсанкционной страны.

Тамошний диктатор Александр Лукашенко заявил, что сфера туризма в Беларуси должна стать в ближайшие годы "национальным проектом".

А пока что "президент" Беларуси нашел главную, по его мнению, проблему туристического бизнеса в стране.

Кто напугал туристов в Беларуси

Лукашенко заявил, что во всем виноваты тараканы, которые отпугивают туристов.

"Если в отелях по стенам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле", — заявил диктатор.

В присущем ему стиле Александр Лукашенко тут же приказал чиновникам изгнать тараканов из всех белорусских гостиниц.

Как будет происходить контроль за выполнением этого приказа, пока что доподлинно неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что Лукашенко доруководил до того, что Беларусь уже вынуждена покупать картофель в Европе.

Добавим, мы сообщали о том, что даже закупки картофеля в ЕС не помогают, поэтому Александр Лукашенко приказал своим подданным меньше есть этих овощей.