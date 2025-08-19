Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Из Беларуси бегут туристы — Лукашенко придумал причину

Из Беларуси бегут туристы — Лукашенко придумал причину

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 21:11
Туризм в Беларуси - Лукашенко не впускает туристов
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото: белорусские СМИ

"Президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нашел неожиданную причину уменьшения туристов в его стране. Лукашенко приказал чиновникам исправить эту ситуацию, а сам туризм назвал "национальным проектом" Беларуси.

Об этом сообщило белорусское государственное агентство БелТА.

Реклама
Читайте также:

Туристы не едут в Беларусь

В Республике Беларусь наблюдается уменьшение количества туристов.

Это создает проблемы с наполнением бюджета и так подсанкционной страны.

Тамошний диктатор Александр Лукашенко заявил, что сфера туризма в Беларуси должна стать в ближайшие годы "национальным проектом".

А пока что "президент" Беларуси нашел главную, по его мнению, проблему туристического бизнеса в стране.

Кто напугал туристов в Беларуси

Лукашенко заявил, что во всем виноваты тараканы, которые отпугивают туристов.

"Если в отелях по стенам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле", — заявил диктатор.

В присущем ему стиле Александр Лукашенко тут же приказал чиновникам изгнать тараканов из всех белорусских гостиниц.

Как будет происходить контроль за выполнением этого приказа, пока что доподлинно неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что Лукашенко доруководил до того, что Беларусь уже вынуждена покупать картофель в Европе.

Добавим, мы сообщали о том, что даже закупки картофеля в ЕС не помогают, поэтому Александр Лукашенко приказал своим подданным меньше есть этих овощей.

Беларусь туристы Александр Лукашенко туризм тараканы
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации