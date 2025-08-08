Лукашенко назвав умови миру між Росією та Україною

Александр Лукашенко. Фото: The Economist

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна між Росією та Україною ніколи не повториться, якщо обидві сторони проведуть мирні переговори та підуть на взаємні поступки. Він вважає, що Росія не програє, але Путін нібито може погодитися на часткове перемир’я. Лукашенко також висловив прогнози щодо можливих майбутніх кордонів та поділу України.

Лукашенко про мир, кордони та можливий поділ України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю Time заявив, що Росія не зазнає поразки у війні проти України, адже це "дорого обійдеться всім сторонам". Він наполягає на необхідності прямих мирних переговорів між Києвом та Москвою, під час яких кожна зі сторін мала б піти на поступки. На думку Лукашенка, це єдиний шлях, щоб конфлікт більше не повторився.

"Якщо розумно провести переговори й піти на поступки Росії, а Росії — на поступки Україні (необхідно визначити ці питання і зробити взаємні поступки), Росія більше ніколи не воюватиме з Україною. Ніколи", — заявив він.

Лукашенко стверджує, що Володимир Путін може погодитися на так зване "повітряне перемир’я", але для цього Київ також має зробити свій крок назустріч.

Під час розмови журналіст Time запитав, якою він бачить майбутню лінію розмежування після можливої мирної угоди. Лукашенко припустив, що вона залежатиме від домовленостей сторін:

"Можна домовитися, що з обох сторін буде демілітаризована (а насправді правильно — мілітаризована) зона — кілометр, два або п’ять. Це жах. Мертва зона. Але я сподіваюся, що до цього не дійде. Буде звичайна межа. Так, посилена охорона з одного боку і з іншого. Але в цій зоні можна працювати".

Водночас білоруський лідер не виключив, що ситуація на фронті може змінитися настільки, що кордон пройде по Дніпру. У такому випадку, за його словами, Київ може опинитися на боці Росії.

"Ось чого треба побоюватися, що ви можете втратити всю Україну. А взагалі її можуть розділити: Угорщина забере шматочок, Польща — вона вже потирає руки Західну Україну прихопити й так далі. І залишиться якась смужка", — додав він.

Наприкінці Лукашенко висловив готовність у разі потреби організувати у Мінську тристоронню зустріч за участі Володимира Путіна, Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у п’ятницю, 1 серпня, закликав Європейський Союз до співпраці з державою-агресоркою.

Раніше ми також інформували, що 12 липня білоруський військовий гелікоптер збив російський безпілотник, який рухався у напрямку України. У той момент у повітряному просторі Білорусі перебували щонайменше три російські дрони.