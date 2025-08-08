Лукашенко назвал условия мира между Россией и Украиной

Александр Лукашенко. Фото: The Economist

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война между Россией и Украиной никогда не повторится, если обе стороны проведут мирные переговоры и пойдут на взаимные уступки. Он считает, что Россия не проиграет, но Путин якобы может согласиться на частичное перемирие. Лукашенко также высказал прогнозы относительно возможных будущих границ и раздела Украины.

Об этом сообщает Time.

Реклама

Читайте также:

Лукашенко о мире, границах и возможном разделении Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Time заявил, что Россия не потерпит поражения в войне против Украины, ведь это "дорого обойдется всем сторонам". Он настаивает на необходимости прямых мирных переговоров между Киевом и Москвой, во время которых каждая из сторон должна была бы пойти на уступки. По мнению Лукашенко, это единственный путь, чтобы конфликт больше не повторился.

"Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России — на уступки Украине (необходимо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия больше никогда не будет воевать с Украиной. Никогда", — заявил он.

Лукашенко утверждает, что Владимир Путин может согласиться на так называемое "воздушное перемирие", но для этого Киев также должен сделать свой шаг навстречу.

Во время разговора журналист Time спросил, какой он видит будущую линию разграничения после возможного мирного соглашения. Лукашенко предположил, что она будет зависеть от договоренностей сторон:

"Можно договориться, что с обеих сторон будет демилитаризованная (а на самом деле правильно — милитаризованная) зона — километр, два или пять. Это ужас. Мертвая зона. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Будет обычная граница. Да, усиленная охрана с одной стороны и с другой. Но в этой зоне можно работать".

В то же время белорусский лидер не исключил, что ситуация на фронте может измениться настолько, что граница пройдет по Днепру. В таком случае, по его словам, Киев может оказаться на стороне России.

"Вот чего надо опасаться, что вы можете потерять всю Украину. А вообще ее могут разделить: Венгрия заберет кусочек, Польша — она уже потирает руки Западную Украину прихватить и так далее. И останется какая-то полоска", — добавил он.

В конце Лукашенко выразил готовность в случае необходимости организовать в Минске трехстороннюю встречу с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Напомним, что самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в пятницу, 1 августа, призвал Европейский Союз к сотрудничеству с государством-агрессором.

Ранее мы также информировали, что 12 июля белорусский военный вертолет сбил российский беспилотник, который двигался в направлении Украины. В тот момент в воздушном пространстве Беларуси находились по меньшей мере три российских дрона.