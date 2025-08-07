Відео
Україна
Воєнний стан у Білорусі — коли вступає в дію

Воєнний стан у Білорусі — коли вступає в дію

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 03:02
Білорусь хоче запровадити воєнний стан - зміни у Білорусі
"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко планує запровадити воєнний стан на території своєї країни. Формально законопроєкт для того, аби уможливити цей крок, написали у військовому відомстві.

Про це повідомило Міністерство оборони Республіки Білорусь.

Навіщо Лукашенку воєнний стан

В Білорусі хочуть змінити законодавство для того, аби було простіше запроваджувати воєнний стан.

Влада, звісно ж, пояснює такий крок бажанням забезпечити надійність оборони та безпеку всередині країни.

Але тамтешнього диктатора Олександра Лукашенка підозрюють у бажанні придушити усі можливі опозиційні настрої та допомогти Росії у війні з Україною.

Коли в Білорусі запровадять воєнний стан

Згідно із законопроєктом, написаним у Міністерстві оборони Білорусі, вказано, що воєнний стан можуть запровадити навіть не у випадку війни на території країни, а через купу різних "військових загроз".

Однією із таких "загроз" є "збройний напад на союзну державу", якою є Російська Федерація.

Тож, попри те, що на Росію ніхто не нападав, навпаки, вона сама напала на Україну — цей законопроєкт дозволить Лукашенку запровадити воєнний стані в Білорусі відразу після голосування ручного парламенту.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що СБУ виявила агента білоруського КДБ, який шпигував на прикордонні.

Додамо, ми повідомляли про те, що на території Білорусі у середині вересня 2025 року відбудуться спільно російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". 

Білорусь Олександр Лукашенко воєнний стан війна в Україні білоруси
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
