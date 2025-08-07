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Военное положение в Беларуси — когда вступает в действие

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 03:02
Беларусь хочет ввести военное положение - изменения в Беларуси
"Президент" Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Белорусский диктатор Александр Лукашенко планирует ввести военное положение на территории своей страны. Формально законопроект для того, чтобы сделать возможным этот шаг, написали в военном ведомстве.

Об этом сообщило Министерство обороны Республики Беларусь.

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В Беларуси хотят изменить законодательство для того, чтобы было проще вводить военное положение.

Власти, конечно же, объясняют такой шаг желанием обеспечить надежность обороны и безопасность внутри страны.

Но тамошнего диктатора Александра Лукашенко подозревают в желании подавить все возможные оппозиционные настроения и помочь России в войне с Украиной.

Когда в Беларуси введут военное положение

Согласно законопроекту, написанному в Министерстве обороны Беларуси, указано, что военное положение могут ввести даже не в случае войны на территории страны, а из-за кучи различных "военных угроз".

Одной из таких "угроз" является "вооруженное нападение на союзное государство", которым является Российская Федерация.

Поэтому, несмотря на то, что на Россию никто не нападал, наоборот, она сама напала на Украину — этот законопроект позволит Лукашенко ввести военное положение в Беларуси сразу после голосования ручного парламента.

Напомним, мы ранее писали о том, что СБУ обнаружила агента белорусского КГБ, который шпионил на границе.

Добавим, мы сообщали о том, что на территории Беларуси в середине сентября 2025 года состоятся совместно российско-белорусские военные учения "Запад-2025".

Беларусь Александр Лукашенко военное положение война в Украине белорусы
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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