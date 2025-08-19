Туризм в Білорусі - Лукашенко не впускає туристів

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Фото: білоруські ЗМІ

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що знайшов несподівану причину зменшення туристів у його країні. Лукашенко наказав чиновникам виправити цю ситуацію, а сам туризм назвав "національним проєктом" Білорусі.

Про це повідомило білоруське державне агентство БелТА.

Туристи не їдуть до Білорусі

У Республіці Білорусь спостерігається зменшення кількості туристів.

Це створює проблеми з наповненням бюджету і так підсанкційної країни.

Тамтешній диктатор Олександр Лукашенко заявив, що сфера туризму в Білорусі має стати у найближчі роки "національним проєктом".

А поки що "президент" Білорусі знайшов головну, на його думку, проблему туристичного бізнесу в країні.

Хто налякав туристів у Білорусі

Лукашенко заявив, що у всьому винні таргани, які відлякують туристів.

"Якщо в готелях по стінах та під ліжками повзатимуть таргани, то жодні туристи сюди не поїдуть. Рівень потрібний такий, щоб і білоруси частіше обирали відпочинок на рідній землі", — заявив диктатор.

У притаманному йому стилі Олександр Лукашенко тут же наказав чиновникам вигнати тарганів із усіх білоруських готелів.

Як буде відбуватися контроль за виконанням цього наказу, поки що достеменно невідомо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Лукашенко докерувався до того, що Білорусь уже змушена купувати картоплю в Європі.

Додамо, ми повідомляли про те, що навіть закупівлі картоплі в ЄС не допомагають, бо Олександр Лукашенко наказав своїм підданим менше їсти цих овочів.