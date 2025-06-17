Економічні проблеми Білорусі - Лукашенко обмежує білорусів у споживанні картоплі

Олександр Лукашенко. Фото: comments.ua

У Білорусі, як і очікувалося, стало менше картоплі. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко знайшов притаманний для себе вихід із ситуації, просто наказавши білорусам споживати менше цих овочів.

Про це повідомило офіційне білоруське інформагентство БЕЛТА.

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У білорусів почалися проблеми з картоплею

В Білорусі, як і очікувалося, почали відчувати дефіцит головних овочів, вирощуванням яких хвалилися в цій державі — картоплі. Придбати ж її у Росії проблематично, бо там вона дорожча у 2-3 рази.

Тамтешній диктатор Олександр Лукашенко був змушений втрутитися у ситуацію.

Під час одного із візитів у регіони Лукашенко, президентські повноваження якого не визнає цивілізований світ, вирішив дати "пораду" своїм громадянам щодо споживання картоплі в умовах дефіциту.

Наказ Лукашенка — менше їсти!

Олександр Лукашенко прогнозовано наказав білорусам просто менше їсти картоплі.

Цей свій наказ диктатор приховав під турботу про зовнішній вигляд населення.

"Якщо ми будемо їсти картоплю, як пишемо в "тіктоках", то худенькими не будемо. Один раз на тиждень, два максимум, і то запечену, пюре", — так наказав харчуватися громадянам Білорусі Лукашенко.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Білорусь планує купувати картоплю, яку сама вже не може виростити, у Євросоюзі.

Додамо, ми повідомляли про те, що Білорусь скоротила спільні з Росією військові навчання, які мали пройти восени 2025 року.