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Головна Хроніки Росія не допомогла — в Білорусі будуть їсти менше картоплі

Росія не допомогла — в Білорусі будуть їсти менше картоплі

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Дата публікації: 17 червня 2025 06:18
Економічні проблеми Білорусі - Лукашенко обмежує білорусів у споживанні картоплі
Олександр Лукашенко. Фото: comments.ua
Ключові моменти У білорусів почалися проблеми з картоплею Наказ Лукашенка — менше їсти!

У Білорусі, як і очікувалося, стало менше картоплі. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко знайшов притаманний для себе вихід із ситуації, просто наказавши білорусам споживати менше цих овочів.

Про це повідомило офіційне білоруське інформагентство БЕЛТА.

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У білорусів почалися проблеми з картоплею

В Білорусі, як і очікувалося, почали відчувати дефіцит головних овочів, вирощуванням яких хвалилися в цій державі — картоплі. Придбати ж її у Росії проблематично, бо там вона дорожча у 2-3 рази.

Тамтешній диктатор Олександр Лукашенко був змушений втрутитися у ситуацію.

Під час одного із візитів у регіони Лукашенко, президентські повноваження якого не визнає цивілізований світ, вирішив дати "пораду" своїм громадянам щодо споживання картоплі в умовах дефіциту.

Наказ Лукашенка — менше їсти!

Олександр Лукашенко прогнозовано наказав білорусам просто менше їсти картоплі.

Цей свій наказ диктатор приховав під турботу про зовнішній вигляд населення.

"Якщо ми будемо їсти картоплю, як пишемо в "тіктоках", то худенькими не будемо. Один раз на тиждень, два максимум, і то запечену, пюре", — так наказав харчуватися громадянам Білорусі Лукашенко.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Білорусь планує купувати картоплю, яку сама вже не може виростити, у Євросоюзі.

Додамо, ми повідомляли про те, що Білорусь скоротила спільні з Росією військові навчання, які мали пройти восени 2025 року.

Білорусь Олександр Лукашенко картопля дефіцит Росія
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
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