Росія не допомогла — в Білорусі будуть їсти менше картоплі
У Білорусі, як і очікувалося, стало менше картоплі. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко знайшов притаманний для себе вихід із ситуації, просто наказавши білорусам споживати менше цих овочів.
Про це повідомило офіційне білоруське інформагентство БЕЛТА.
У білорусів почалися проблеми з картоплею
В Білорусі, як і очікувалося, почали відчувати дефіцит головних овочів, вирощуванням яких хвалилися в цій державі — картоплі. Придбати ж її у Росії проблематично, бо там вона дорожча у 2-3 рази.
Тамтешній диктатор Олександр Лукашенко був змушений втрутитися у ситуацію.
Під час одного із візитів у регіони Лукашенко, президентські повноваження якого не визнає цивілізований світ, вирішив дати "пораду" своїм громадянам щодо споживання картоплі в умовах дефіциту.
Наказ Лукашенка — менше їсти!
Олександр Лукашенко прогнозовано наказав білорусам просто менше їсти картоплі.
Цей свій наказ диктатор приховав під турботу про зовнішній вигляд населення.
"Якщо ми будемо їсти картоплю, як пишемо в "тіктоках", то худенькими не будемо. Один раз на тиждень, два максимум, і то запечену, пюре", — так наказав харчуватися громадянам Білорусі Лукашенко.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Білорусь планує купувати картоплю, яку сама вже не може виростити, у Євросоюзі.
Додамо, ми повідомляли про те, що Білорусь скоротила спільні з Росією військові навчання, які мали пройти восени 2025 року.
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