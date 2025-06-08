Лукашенко пропонує поставити пам'ятник світовому лідеру в Мінську — кому саме

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував встановити у Мінську пам'ятник одному зі світових лідерів. Йдеться про голову КНР Сі Цзіньпіня.

Про це пишуть білоруські ЗМІ в неділю, 8 червня.

Реклама

Читайте також:

Лукашенко хоче встановити у Мінську пам'ятник Сі Цзіньпіню

Білоруський диктатор на церемонії відкриття Національного футбольного стадіону запропонував поставити у Мінську пам'ятник Голові КНР Сі Цзіньпіну. Зазначається, що будівництво стадіону обговорили під час одного з візитів Лукашенка до КНР.

"Я одразу не повірив, добре знаючи Китай, китайців. Але потім подумав: китайці просто так даремно нічого не говорять. А тим паче перша особа. Ось із цього все почалося", — заявив Лукашенко.

Він додав, що стадіон — це цілком "подарунок китайського народу". За словами Лукашенка, "там немає білоруських грошей".

"Ми офіційно відкриваємо найбільший "пам'ятник". Я сказав на вході: вчасно б тут поставити пам'ятник моєму другу Сі Цзіньпіну. Тому що тільки завдяки йому китайці за свій рахунок збудували цей стадіон", — сказав білоруський диктатор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Білорусі фіксуються проблеми з продовольчими продуктами. Уряд заявив, що картоплю купуватимуть у Євросоюзі.

Також ми розповідали про те, що Росія й Білорусь скоротили військові навчання у 2025 році. Основні маневри перенесли подалі від кордону.