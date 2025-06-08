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Главная Хроники Лукашенко предлагает установить в Минске памятник главе Китая

Лукашенко предлагает установить в Минске памятник главе Китая

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Дата публикации 8 июня 2025 19:12
Лукашенко предлагает поставить памятник мировому лидеру в Минске — кому именно
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил установить в Минске памятник одному из мировых лидеров. Речь идет о председателе КНР Си Цзиньпине.

Об этом пишут белорусские СМИ в воскресенье, 8 июня.

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Белорусский диктатор на церемонии открытия Национального футбольного стадиона предложил поставить в Минске памятник Председателю КНР Си Цзиньпину. Отмечается, что строительство стадиона обсудили во время одного из визитов Лукашенко в КНР.

"Я сразу не поверил, хорошо зная Китай, китайцев. Но потом подумал: китайцы просто так зря ничего не говорят. А тем более первое лицо. Вот с этого все началось", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что стадион — это вполне "подарок китайского народа". По словам Лукашенко, "там нет белорусских денег".

"Мы официально открываем самый большой "памятник". Я сказал на входе: вовремя бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину. Потому что только благодаря ему китайцы за свой счет построили этот стадион", — сказал белорусский диктатор.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Беларуси фиксируются проблемы с продовольственными продуктами. Правительство заявило, что картофель будут покупать в Евросоюзе.

Также мы рассказывали о том, что Россия и Беларусь сократили военные учения в 2025 году. Основные маневры перенесли подальше от границы.

Беларусь Китай Александр Лукашенко Минск Си Цзиньпинь
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
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