Білорусь проблеми з картоплею - Білорусь куплятиме продукти у Європі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час збирання врожаю картоплі. Фото: білоруські ЗМІ

Білоруська диктатура Олександра Лукашенка довела країну до дефіциту картоплі. При цьому купуватимуть цей овоч білоруси не у братніх росіян, а у ворожому Євросоюзі.

Про це офіційно заявив уряд Республіки Білорусь.

Реклама

Читайте також:

Білорусь куплятиме картоплю у ворожих країнах

У Білорусі фіксуються проблеми із продовольчими товарами.

Так, білоруська влада уже готова імпортувати головний овоч, який часто вважається символом цієї країни — картоплю.

Крім того, до Білорусі планують ввозити й інші продовольчі товари, зокрема, такі овочі й фрукти, як капусту, цибулю та яблука.

Причому ввезення це планується не з території Росії, а із країн Євросоюзу.

Як у Лукашенка пояснили проблеми з картоплею

Звісна річ, режим диктатора Олександра Лукашенка, аби не визнавати кризових явищ у власній економіці, подає це рішення як великий дипломатичний крок Білорусі назустріч країнам Європейської Унії.

"Білорусь вкотре демонструє відкритість, миролюбність, принцип добросусідства та за аналогією з рішенням про безвізовий в'їзд до нашої країни громадян низки держав, зокрема країн ЄС, послаблює обмеження, запроваджені щодо сільськогосподарської продукції з недружніх країн", — так охарактеризував ідею закупляти картоплю у ЄС уряд Республіки Білорусь.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що одна із країн Євросоюзу готується заборонити своїм громадянам навіть туристичні поїздки до Білорусі.

Додамо, ми повідомляли про те, що Білорусь скоротила спільні з Росією військові навчання, які мали пройти восени 2025 року.