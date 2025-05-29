Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время уборки урожая картофеля. Фото: белорусские СМИ

Белорусская диктатура Александра Лукашенко довела страну до дефицита картофеля. При этом покупать этот овощ белорусы будут не у братских россиян, а во враждебном Евросоюзе.

Об этом официально заявило правительство Республики Беларусь.

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В Беларуси фиксируются проблемы с продовольственными товарами.

Так, белорусские власти уже готовы импортировать главный овощ, который часто считается символом этой страны — картофель.

Кроме того, в Беларусь планируют ввозить и другие продовольственные товары, в частности, такие овощи и фрукты, как капусту, лук и яблоки.

Причем ввоз это планируется не с территории России, а из стран Евросоюза.

Как у Лукашенко объяснили проблемы с картофелем

Конечно, режим диктатора Александра Лукашенко, чтобы не признавать кризисных явлений в собственной экономике, подает это решение как большой дипломатический шаг Беларуси навстречу странам какой-либо Европейского Союза.

"Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в частности стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран", — так охарактеризовало идею закупать картофель у ЕС правительство Республики Беларусь.

Напомним, мы ранее писали о том, что одна из стран Евросоюза готовится запретить своим гражданам даже туристические поездки в Беларусь.

Добавим, мы сообщали о том, что Беларусь сократила совместные с Россией военные учения, которые должны были пройти осенью 2025 года.