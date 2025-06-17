Россия не помогла — в Беларуси будут есть меньше картофеля
В Беларуси, как и ожидалось, стало меньше картофеля. Белорусский диктатор Александр Лукашенко нашел присущий для себя выход из ситуации, просто приказав белорусам потреблять меньше этих овощей.
Об этом сообщило официальное белорусское информагентство БЕЛТА.
У белорусов начались проблемы с картофелем
В Беларуси, как и ожидалось, начали испытывать дефицит главных овощей, выращиванием которых хвастались в этом государстве — картофеля. Купить же его в России проблематично, потому что там он дороже в 2-3 раза.
Тамошний диктатор Александр Лукашенко был вынужден вмешаться в ситуацию.
Во время одного из визитов в регионы Лукашенко, президентские полномочия которого не признает цивилизованный мир, решил дать "совет" своим гражданам относительно потребления картофеля в условиях дефицита.
Приказ Лукашенко — меньше есть!
Александр Лукашенко прогнозируемо приказал белорусам просто меньше есть картофеля.
Этот свой приказ диктатор скрыл под заботой о внешнем виде населения.
"Если мы будем есть картошку, как пишем в "тиктоках", то худенькими не будем. Один раз в неделю, два максимум, и то запеченную, пюре", — так приказал питаться гражданам Беларуси Лукашенко.
Напомним, мы ранее писали о том, что Беларусь планирует покупать картофель, который сама уже не может вырастить, в Евросоюзе.
Добавим, мы сообщали о том, что Беларусь сократила совместные с Россией военные учения, которые должны были пройти осенью 2025 года.
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