Кенгуру Сидней, который безуспешно убегал от россиян. Фото: росСМИ

На юге Российской Федерации из зоопарка сбежал полуторагодовалый кенгуру. Наибольшей опасностью для животного стали не дикие звери, а дикие люди — неадекватные российские граждане, которые бегали за кенгуру и пугали его.

Об этом сообщили российские медиа.

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В России из зоопарка убегают неожиданные животные.

Так, в Ростовской области из "первого в России глемпинг-отеля при зоопарке" сбежал австралийский кенгуру.

Разыскивали это нетипичное для России животное сотни волонтеров, но не только они.

Сумчатый испугался россиян

Сотрудники зоопарка заявили, что полуторагодовалому кенгуру, которого зовут Сидней, угрожают неадекватные россияне.

Те, по словам зоологов, бегают по полям за кенгуру и пугают животное, которое и так находится в стрессе.

Впоследствии Сиднея поймали. Как и предполагали работники зоопарка, кенгуру, напугавшись неадекватных жителей Ростовской области, просто спрятался в кустах и ждал, пока его заберут и отвезут обратно в зоопарк.

Напомним, мы ранее писали о том, что в другом российском зоопарке, в Москве, какой-то мужчина пытался отравить зверей.

Добавим, мы сообщали о том, что на Кубани владелицу чуть не съел домашний удав.