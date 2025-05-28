Росіянин намагався отруїти звірів у зоопарку - події Москви Росії

У столиці РФ намагалися отруїти звірів у зоопарку
У Москві невідомий чоловік намагався отруїти кількох хижих звірів у зоопарку. Навіщо це було потрібно, з якою метою російський громадянин намагався позбавити життя ні в чому не винних тварин, невідомо.
Про це повідомили російські медіа.
Атака на звірів у Москві
В столиці Російської Федерації Москві небезпека загрожує не тільки людям, які не підтримують "спеціальну воєнну операцію" Володимира Путіна, а і звичайнісіньким тваринам.
Йдеться, зокрема, про тварин, які живуть у Московському зоопарку.
Як повідомили у цьому закладі, частину звірів зоопарку намагалися отруїти.
Таблетки з отрутою
Отруту у вигляді таблеток виявили під час огляду кількох вольєрів з леопардами та рисями.
На камери спостереження Московського зоопарку потрапив чоловік, який залишав отруєні таблетки у вольєрах.
Чоловіка поки що не спіймали, тож мотивація його дій також залишається невідомою.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що уже в червні Москву можуть захопити гігантські слимаки.
Додамо, ми повідомляли про те, що у Москві волонтер зістрибнув з мосту з плакатом проти Путіна.
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