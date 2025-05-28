Россиянин пытался отравить зверей в зоопарке - события Москвы России

В столице РФ пытались отравить зверей в зоопарке
В Москве неизвестный мужчина пытался отравить нескольких хищных зверей в зоопарке. Зачем это было нужно, с какой целью российский гражданин пытался лишить жизни ни в чем не повинных животных.
Об этом сообщили российские медиа.
Атака на зверей в Москве
В столице Российской Федерации Москве опасность угрожает не только людям, которые не поддерживают "специальную военную операцию" Владимира Путина, а и самым обычным животным.
Речь идет, в частности, о животных, которые живут в Московском зоопарке.
Как сообщили в этом заведении, часть зверей зоопарка пытались отравить.
Таблетки с ядом
Яд в виде таблеток обнаружили при осмотре нескольких вольеров с леопардами и рысями.
На камеры наблюдения Московского зоопарка попал мужчина, который оставлял отравленные таблетки в вольерах.
Мужчину пока не поймали, поэтому мотивация его действий также остается неизвестной.
Напомним, мы ранее писали о том, что уже в июне Москву могут захватить гигантские слизни.
Добавим, мы сообщали о том, что в Москве волонтер спрыгнул с моста с плакатом против Путина.
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