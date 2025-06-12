В Росіі із зоопарку втік кенгуру - деталі

Кенгуру Сідней, який безуспішно тікав від росіян. Фото: росЗМІ

На півдні Російської Федерації із зоопарку втік півторарічний кенгуру. Найбільшою небезпекою для тварини стали не дикі звірі, а дикі люди — неадекватні російські громадяни, які бігали за кенгуру і лякали його.

Про це повідомили російські медіа.

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В Росії із зоопарку тікають несподівані тварини.

Так, у Ростовській області із "першого в Росії глемпінг-готелю при зоопарку" втік австралійський кенгуру.

Розшукували цю нетипову для Росії тварину сотні волонтерів, але не тільки вони.

Сумчатий злякався росіян

Співробітники зоопарку заявили, що півторарічному кенгуру, якого звати Сідней, загрожують неадекватні росіяни.

Ті, за словами зоологів, бігають полями за кенгуру і лякають тварину, яка і так перебуває у стресі.

Згодом Сіднея піймали. Як і передбачали працівники зоопарку, кенгуру, налякавшись неадекватних мешканців Ростовської області, просто сховався у кущах і чекав, поки його заберуть і відвезуть назад до зоопарку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в іншому російському зоопарку, у Москві, якийсь чоловік намагався отруїти звірів.

Додамо, ми повідомляли про те, що на Кубані власницю мало не з'їв домашній удав.