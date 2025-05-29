Домашня тварина мало не вбила росіянку - жінка на Кубані тримала удома удава

Той самий новоросійський удав. Фото: "Кубанские новости"

У російському місті на власницю напала унікальна домашня тварина. Рятувальники прибули на виклик вчасно і запобігли трагічному фіналу для кінцівки росіянки.

Про це повідомляє місцеве видання Kubanpress.

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Унікальна домашня тварина

У місті Новоросійськ, що розташоване у Краснодарському краї Російської Федерації, стався несподіваний інцидент із домашньою твариною.

Домашній вихованець вкусив власницю за руку. Унікальністю цієї події стало те, що домашньою твариною виявився ручний удав.

Вкусивши жінку, удав обвився навколо руки — і жінці, яка не змогла самостійно звільнитися з цього полону, довелося телефонувати у "Службу порятунку".

Усіх врятували

Рятувальники прибули вчасно і звільнили кінцівку власниці удава від міцних "обіймів" домашнього вихованця.

У підсумку і жінка, і її удав залишилися живими і неушкодженими.

ЗМІ зазначили, що такий випадок став першим в історії Новоросійська.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Росії невідомий намагався отруїти звірів у столичному зоопарку.

Додамо, ми повідомляли про те, що у червні столицю Росії можуть захопити гігантські слимаки.