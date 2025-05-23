Батьківщина-мати в Росії — у скульптурі знайшли тіло викладача

Монумент "Батьківщина-мати" у Волгограді. Фото: росЗМІ

У російському місті Волгоград в монументі "Батьківщина-мати" знайшли тіло ректора Московської державної академії фізичної культури. Він заліз у голову статуї разом з іншими відвідувачами.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Смерть російського викладача в монументі "Батьківщина-мати"

Як відомо, на території меморіального комплексу у Волгограді знайшли тіло 68-річного Миколи Чеснокова. Він — ректор Московської державної академії фізичної культури.

Зазначається, що під час екскурсії йому стало погано і він заліз нагору монументу. Відвідувачі намагались допомогти йому та викликали швидку, але чоловік помер, не дочекавшись медиків.

Пропагандистські Telegram-канали повідомляли, що, найімовірніше, екскурсія була незаконною, адже Чесноков не мав належного пропуску. Водночас російські правоохоронці кажуть, що в смерті ректора немає криміналу.

Нагадаємо, раніше посадовець РФ пригрозив інопланетянам. За його словами, вони будуть "іноагентами", якщо діятимуть проти Росії.

Крім того, в Росії хочуть заборонити відомі фільми, серед яких "Гаррі Поттер". Причина такого рішення дуже здивувала.