Батьківщина-мати в Росії — у скульптурі знайшли тіло викладача

В РФ у голові скульптури "Батьківщина-мати" знайшли тіло ректора
У російському місті Волгоград в монументі "Батьківщина-мати" знайшли тіло ректора Московської державної академії фізичної культури. Він заліз у голову статуї разом з іншими відвідувачами.
Про це повідомляють росЗМІ.
Смерть російського викладача в монументі "Батьківщина-мати"
Як відомо, на території меморіального комплексу у Волгограді знайшли тіло 68-річного Миколи Чеснокова. Він — ректор Московської державної академії фізичної культури.
Зазначається, що під час екскурсії йому стало погано і він заліз нагору монументу. Відвідувачі намагались допомогти йому та викликали швидку, але чоловік помер, не дочекавшись медиків.
Пропагандистські Telegram-канали повідомляли, що, найімовірніше, екскурсія була незаконною, адже Чесноков не мав належного пропуску. Водночас російські правоохоронці кажуть, що в смерті ректора немає криміналу.
Нагадаємо, раніше посадовець РФ пригрозив інопланетянам. За його словами, вони будуть "іноагентами", якщо діятимуть проти Росії.
Крім того, в Росії хочуть заборонити відомі фільми, серед яких "Гаррі Поттер". Причина такого рішення дуже здивувала.
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