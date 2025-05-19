У РФ хочуть заборонити відомі фільми через пропаганду чайлдфрі

Дівчина дивиться фільм. Фото: freepik

З 1 вересня 2025 року в Росії можуть заборонити фільми та серіали нібито через поширення ідеї чайлдфрі. Під загрозою опиняються всі частини "Гаррі Поттера", а також серіали "Гра престолів", "Картковий будинок" і "Секс і місто".

Про це пишуть росЗМІ.

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У РФ планують блокувати фільми через "пропаганду чайлдфрі"

Представники культури РФ вбачають у героїнях пропаганду відмови від народження дітей. Фільми та серіали з такими персонажами не отримуватимуть прокатних посвідчень, їх будуть видаляти та блокувати на онлайн-платформах.

Окрім блокування, передбачено також штрафи. Посадовці можуть бути оштрафовані на 200 тисяч рублів (приблизно 100 тисяч гривень), а юридичні особи — на суму до одного мільйона рублів (приблизно 517 тисяч гривень). Сайти з фільмами будуть блокуватися терміном на 90 днів.

Напружує чиновників професорка Макґонеґел в "Гаррі Поттері", Брієнна з "Гри престолів", Саманта із "Секс і місто" та Клер із "Карткового будинку".

Серед критеріїв для визначення фільму таким, який пропагує чайлдфрі:

спонукають до відмови від дітонародження або виправдовують таку відмову, що створює позитивне ставлення до неї,

інформують про переваги відмови від дітонародження над народженням дітей або формують спотворені уявлення про їхню соціальну рівноцінність,

демонструють негативний образ вагітності, материнства, батьківства або створюють позитивне ставлення до бездітності, що може мотивувати до відмови від дітонародження.

Нагадаємо, що під час зйомок російського пропагандистського фільму "Малюк" у тимчасово окупованому Маріуполі сталася аварійна ситуація, яка спричинила серйозні збої в роботі мобільного зв’язку та інтернету на великій території.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях України російські військові організовують студії для створення псевдодокументальних фільмів, що пропагують так звану "свою" версію подій. Через ці постановки вони намагаються виправдати свої злочини та викривити реальність, знищуючи правду.