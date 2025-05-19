Девушка смотрит фильм. Фото: freepik

С 1 сентября 2025 года в России могут запретить фильмы и сериалы якобы из-за распространения идеи чайлдфри. Под угрозой оказываются все части "Гарри Поттера", а также сериалы "Игра престолов", "Карточный домик" и "Секс и город".

Об этом пишут росСМИ.

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Представители культуры РФ видят в героинях пропаганду отказа от рождения детей. Фильмы и сериалы с такими персонажами не будут получать прокатных удостоверений, их будут удалять и блокировать на онлайн-платформах.

Кроме блокировки, предусмотрены также штрафы. Должностные лица могут быть оштрафованы на 200 тысяч рублей (примерно 100 тысяч гривен), а юридические лица — на сумму до одного миллиона рублей (примерно 517 тысяч гривен). Сайты с фильмами будут блокироваться сроком на 90 дней.

Напрягает чиновников профессор Макгонегел в "Гарри Поттере", Бриенна из "Игры престолов", Саманта из "Секса в большом городе" и Клэр из "Карточного домика".

Среди критериев для определения фильма таким, который пропагандирует чайлдфри:

побуждают к отказу от деторождения или оправдывают такой отказ, что создает положительное отношение к нему,

информируют о преимуществах отказа от деторождения над рождением детей или формируют искаженные представления об их социальной равноценности,

демонстрируют негативный образ беременности, материнства, отцовства или создают позитивное отношение к бездетности, что может мотивировать к отказу от деторождения.

Напомним, что во время съемок российского пропагандистского фильма "Малыш" во временно оккупированном Мариуполе произошла аварийная ситуация, которая вызвала серьезные сбои в работе мобильной связи и интернета на большой территории.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины российские военные организуют студии для создания псевдодокументальных фильмов, пропагандирующих так называемую "свою" версию событий. Через эти постановки они пытаются оправдать свои преступления и исказить реальность, уничтожая правду.