Росіяни в окупації знімають фейкові фільми про війну

Російські війська в Україні. Фото: росЗМІ

Російські війська на тимчасово окупованих територіях України відкривають студії для зйомок псевдодокументальних фільмів про так зване "сво". Таким чином вони прагнуть виправдати свої злочини та стерти правду.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

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У ЦНС розповіли, що в тимчасово окупованих Луганську та Донецьку відкрились "кінематографічні центри", які зніматимуть псевдодокументальні фільми про так зване "сво". Насправді — це буде кіно про те, як Росія вбиває українців, називаючи це "визволенням". Такі ж "форпости" вже працюють на ТОТ Херсонщини та Запорізької області.

"Мета одна: виправдати злочини, зламати свідомість і стерти правду. Під маскою "документального мистецтва" діє цинічна машина фейків, що малює Росію "визволителем", а Україну — "нацистом"", — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що "форпост" — це не про кіно, а про інформаційну війну.

Нагадаємо, раніше у ЦНС повідомляли, що Кремль роздає звання "генералів" посадовцям на ТОТ. "Зірки" отримують посадовці, які здійснюють репресивні заходи.

Крім того, в ЦНС нагадали, як почався спротив у Криму 11 років тому. Тисячі людей продовжують проводити акції непокору ворогу попри усі ризики.