Россияне в оккупации снимают фейковые фильмы о войне

Россияне в оккупации открывают студии для съемок фейковых фильмов
Российские войска на временно оккупированных территориях Украины открывают студии для съемок псевдодокументальных фильмов о так называемом "сво". Таким образом они стремятся оправдать свои преступления и стереть правду.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
Россияне снимают "фильмы" о войне в оккупации
В ЦНС рассказали, что во временно оккупированных Луганске и Донецке открылись "кинематографические центры", которые будут снимать псевдодокументальные фильмы о так называемом "сво". На самом деле — это будет кино о том, как Россия убивает украинцев, называя это "освобождением". Такие же "форпосты" уже работают на ВОТ Херсонщины и Запорожской области.
"Цель одна: оправдать преступления, сломать сознание и стереть правду. Под маской "документального искусства" действует циничная машина фейков, которая рисует Россию "освободителем", а Украину — "нацистом"", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что "форпост" — это не о кино, а об информационной войне.
Напомним, ранее в ЦНС сообщали, что Кремль раздает звания "генералов" чиновникам на ВОТ. "Звезды" получают чиновники, которые осуществляют репрессивные меры.
Кроме того, в ЦНС напомнили, как началось сопротивление в Крыму 11 лет назад. Тысячи людей продолжают проводить акции неповиновения врагу несмотря на все риски.
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