Монумент "Родина-мать" в Волгограде. Фото: росСМИ

В российском городе Волгоград в монументе "Родина-мать" нашли тело ректора Московской государственной академии физической культуры. Он залез в голову статуи вместе с другими посетителями.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как известно, на территории мемориального комплекса в Волгограде нашли тело 68-летнего Николая Чеснокова. Он — ректор Московской государственной академии физической культуры.

Отмечается, что во время экскурсии ему стало плохо и он залез наверх монумента. Посетители пытались помочь ему и вызвали скорую, но мужчина умер, не дождавшись медиков.

Пропагандистские Telegram-каналы сообщали, что, скорее всего, экскурсия была незаконной, ведь Чесноков не имел надлежащего пропуска. В то же время российские правоохранители говорят, что в смерти ректора нет криминала.

Напомним, ранее чиновник РФ пригрозил инопланетянам. По его словам, они будут "иноагентами", если будут действовать против России.

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