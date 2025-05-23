Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Хроники В РФ в голове скульптуры "Родина-мать" нашли тело ректора

В РФ в голове скульптуры "Родина-мать" нашли тело ректора

Ua en ru
Дата публикации 23 мая 2025 17:21
Родина-мать в России — в скульптуре нашли тело преподавателя
Монумент "Родина-мать" в Волгограде. Фото: росСМИ

В российском городе Волгоград в монументе "Родина-мать" нашли тело ректора Московской государственной академии физической культуры. Он залез в голову статуи вместе с другими посетителями.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Смерть российского преподавателя в монументе "Родина-мать"

Как известно, на территории мемориального комплекса в Волгограде нашли тело 68-летнего Николая Чеснокова. Он — ректор Московской государственной академии физической культуры.

Отмечается, что во время экскурсии ему стало плохо и он залез наверх монумента. Посетители пытались помочь ему и вызвали скорую, но мужчина умер, не дождавшись медиков.

Пропагандистские Telegram-каналы сообщали, что, скорее всего, экскурсия была незаконной, ведь Чесноков не имел надлежащего пропуска. В то же время российские правоохранители говорят, что в смерти ректора нет криминала.

Напомним, ранее чиновник РФ пригрозил инопланетянам. По его словам, они будут "иноагентами", если будут действовать против России.

Кроме того, в России хотят запретить известные фильмы, среди которых "Гарри Поттер". Причина такого решения очень удивила.

смерть россияне тело Россия Родина-Мать
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /