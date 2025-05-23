В РФ в голове скульптуры "Родина-мать" нашли тело ректора
В российском городе Волгоград в монументе "Родина-мать" нашли тело ректора Московской государственной академии физической культуры. Он залез в голову статуи вместе с другими посетителями.
Об этом сообщают росСМИ.
Смерть российского преподавателя в монументе "Родина-мать"
Как известно, на территории мемориального комплекса в Волгограде нашли тело 68-летнего Николая Чеснокова. Он — ректор Московской государственной академии физической культуры.
Отмечается, что во время экскурсии ему стало плохо и он залез наверх монумента. Посетители пытались помочь ему и вызвали скорую, но мужчина умер, не дождавшись медиков.
Пропагандистские Telegram-каналы сообщали, что, скорее всего, экскурсия была незаконной, ведь Чесноков не имел надлежащего пропуска. В то же время российские правоохранители говорят, что в смерти ректора нет криминала.
Напомним, ранее чиновник РФ пригрозил инопланетянам. По его словам, они будут "иноагентами", если будут действовать против России.
Кроме того, в России хотят запретить известные фильмы, среди которых "Гарри Поттер". Причина такого решения очень удивила.
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