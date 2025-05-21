Посадовець РФ пригрозив інопланетянам "іноагентством"

Посадовець РФ пригрозив інопланетянам за антидержавні дії
Заступник очільника Міністерства юстиції Росії Олег Свириденко пригрозив інопланетянам "іноагентством". За його словами, вони будуть "іноагентами", якщо діятимуть проти Росії.
Про це інформують РосЗМІ.
У Росії пригрозили інопланетянам — яка причина
Заступник міністра юстиції РФ Олег Свириденко сказав, що якщо інопланетяни діятимуть проти Росії, то вони отримають статут "іноагента".
"Нехай хоч космонавт із будь-якої планети приземлиться у нас і почне творити чудеса проти нашої країни — він буде іноагентом", — заявив Олег Свириденко на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі.
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