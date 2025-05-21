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Посадовець РФ пригрозив інопланетянам за антидержавні дії

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Дата публікації: 21 травня 2025 16:28
Посадовець РФ пригрозив інопланетянам "іноагентством"
Космос. Ілюстративне фото: twitter.com/NASA

Заступник очільника Міністерства юстиції Росії Олег Свириденко пригрозив інопланетянам "іноагентством". За його словами, вони будуть "іноагентами", якщо діятимуть проти Росії.

Про це інформують РосЗМІ.

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Заступник міністра юстиції РФ Олег Свириденко сказав, що якщо інопланетяни діятимуть проти Росії, то вони отримають статут "іноагента".

"Нехай хоч космонавт із будь-якої планети приземлиться у нас і почне творити чудеса проти нашої країни — він буде іноагентом", — заявив Олег Свириденко на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі.

Нещодавно ми інформували, що у Росії донька чиновниці погрожувала "виправленням на СВО".

Крім того, у Росії українського військового незаконно засудили до 15 років ув'язнення.

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Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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