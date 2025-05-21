Чиновник РФ пригрозил инопланетянам "иноагентством"

Космос. Иллюстративное фото: twitter.com/NASA

Заместитель главы Министерства юстиции России Олег Свириденко пригрозил инопланетянам "иноагентством". По его словам, они станут "иноагентами", если будут действовать против России.

Об этом информируют РосСМИ.

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Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко сказал, что если инопланетяне будут действовать против России, то они получат статус "иноагента".

"Пусть хоть космонавт с любой планеты приземлится у нас и начнет творить чудеса против нашей страны — он будет иноагентом", — заявил Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме.

Недавно мы информировали, что в России дочь чиновницы угрожала "отправкой на СВО".

Кроме того, в России украинского военного незаконно приговорили к 15 годам заключения.