Український військовий Сергій Чумасов, якого незаконно засудили У Росії. Фото: скриншот

У Росії українського військового Сергія Чумасова незаконно засудили до 15 років ув'язнення. Його визнали винним у нібито скоєнні "терористичного акту" на Курщині.

Про це інформує Слідчий комітет РФ.

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У Росії засудили українського військового — що відомо

У Росії загарбники незаконно засудили українського військового Сергія Чумасова за нібито "теракт" у Курській області. Відтак, військового 17-ї окремої танкової бригади ЗСУ визнали винним у нібито скоєнні "терористичного акту" на території Росії.

За версією російського слідства, у жовтні 2024 року Чумасов, озброєний автоматом АК-74 і гранатометом, разом із побратимами нібито незаконно перетнув російський кордон та потрапив до села Ольговка Курської області.

Там, як стверджує Слідчий комітет РФ, він нібито мінував дороги та, погрожуючи зброєю, заважав евакуації цивільного населення.

Зазначається, що Сергія Чумасова затримали російські військові під час бойових дій і передали слідчим органам.

У Росії суд призначив українському військовому 15 років позбавлення волі. Перші три роки він відбуватиме у тюрмі, решту строку — в колонії суворого режиму.

Раніше ми інформували, що на Донеччині російський командир хотів ліквідувати свого ж солдата.

Також нещодавно українська розвідка перехопила розмову росіян, під час якої командир підрозділу РФ погрожує знищити свої ж позиції.