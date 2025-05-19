В России украинского военного Сергея Чумасова незаконно осудили

Украинский военный Сергей Чумасов, которого незаконно осудили в России. Фото: скриншот

В России украинского военного Сергея Чумасова незаконно приговорили к 15 годам заключения. Его признали виновным в якобы совершении "террористического акта" в Курской области.

Об этом информирует Следственный комитет РФ.

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В России захватчики незаконно осудили украинского военного Сергея Чумасова за якобы "теракт" в Курской области. Следовательно, военного 17-й отдельной танковой бригады ВСУ признали виновным в якобы совершении "террористического акта" на территории России.

По версии российского следствия, в октябре 2024 года Чумасов, вооруженный автоматом АК-74 и гранатометом, вместе с побратимами якобы незаконно пересек российскую границу и попал в село Ольговка Курской области.

Там, как утверждает Следственный комитет РФ, он якобы минировал дороги и, угрожая оружием, мешал эвакуации гражданского населения.

Отмечается, что Сергея Чумасова задержали российские военные во время боевых действий и передали следственным органам.

В России суд назначил украинскому военному 15 лет лишения свободы. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Ранее мы информировали, что в Донецкой области российский командир хотел ликвидировать своего же солдата.

Также недавно украинская разведка перехватила разговор россиян, во время которогокомандир подразделения РФ угрожает уничтожить свои же позиции.