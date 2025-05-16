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Командир РФ погрожує своїм підлеглим розправою — перехоплення ГУР

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Дата публікації: 16 травня 2025 23:54
Перехоплення ГУР — командир російської армії погрожував знищити позиції своїх же підлеглих
Російські військові. Ілюстративне фото: росЗМІ

Українська військова розвідка перехопила чергову розмову російських окупантів, яка вкотре підтверджує поширені випадки жорстокого поводження російських командирів із власними підлеглими. Командир окупаційного підрозділу відверто погрожує знищити свої ж позиції.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України (ГУР) у Facebook в п'ятницю, 16 травня.

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Перехоплення розмови окупантів

У перехопленні командир окупаційного підрозділу відверто погрожує знищити свої ж позиції мінометним вогнем, якщо ті не вийдуть на зв’язок упродовж 20 хвилин.

"Если позиция не выходит на связь в течении 20 минут, я обязан накрыть вас 120-ми минами", — кричить російський офіцер.

Як наголошують у ГУР подібні приклади "дружнього вогню" та позасудові страти давно стали типовими методами "мотивації" з боку російського командування на війні в Україні.

У ГУР також підкреслили, що кожен воєнний злочин російських військ не залишиться безкарним — справедлива відплата буде неодмінною.

Перехоплення ГУР
Повідомлення ГУР у Facebook

Раніше українська розвідка оприлюднила перехоплення телефонної розмови між двома російськими окупантами. Один з них скаржився на те, що росія їх кинула.

Також Головне Управління розвідки України перехопило розмову росіян про ситуацію на Куп'янському напрямку.

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Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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