Перехват ГУР - командир российской армии угрожал уничтожить позиции своих же подчиненных

Российские военные. Иллюстративное фото: росСМИ

Украинская военная разведка перехватила очередной разговор российских оккупантов, который в очередной раз подтверждает распространенные случаи жестокого обращения российских командиров с собственными подчиненными. Командир оккупационного подразделения откровенно угрожает уничтожить свои же позиции.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины (ГУР) в Facebook в пятницу, 16 мая.

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Перехват разговора оккупантов

В перехвате командир оккупационного подразделения откровенно угрожает уничтожить свои же позиции минометным огнем, если те не выйдут на связь в течение 20 минут.

"Если позиция не выходит на связь в течение 20 минут, я обязан накрыть вас 120-ми минами", — кричит российский офицер.

Как отмечают в ГУР подобные примеры "дружественного огня" и внесудебные казни давно стали типичными методами "мотивации" со стороны российского командования на войне в Украине.

В ГУР также подчеркнули, что каждое военное преступление российских войск не останется безнаказанным — справедливое возмездие будет непременным.

Сообщение ГУР в Facebook

Ранее украинская разведка обнародовала перехват телефонного разговора между двумя российскими оккупантами. Один из них жаловался на то, что россия их бросила.

Также Главное Управление разведки Украины перехватило разговор россиян о ситуации на Купянском направлении.