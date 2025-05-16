Перехват ГУР - командир российской армии угрожал уничтожить позиции своих же подчиненных

Командир РФ угрожает своим подчиненным расправой — перехват ГУР
Украинская военная разведка перехватила очередной разговор российских оккупантов, который в очередной раз подтверждает распространенные случаи жестокого обращения российских командиров с собственными подчиненными. Командир оккупационного подразделения откровенно угрожает уничтожить свои же позиции.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины (ГУР) в Facebook в пятницу, 16 мая.
Перехват разговора оккупантов
В перехвате командир оккупационного подразделения откровенно угрожает уничтожить свои же позиции минометным огнем, если те не выйдут на связь в течение 20 минут.
"Если позиция не выходит на связь в течение 20 минут, я обязан накрыть вас 120-ми минами", — кричит российский офицер.
Как отмечают в ГУР подобные примеры "дружественного огня" и внесудебные казни давно стали типичными методами "мотивации" со стороны российского командования на войне в Украине.
В ГУР также подчеркнули, что каждое военное преступление российских войск не останется безнаказанным — справедливое возмездие будет непременным.
Ранее украинская разведка обнародовала перехват телефонного разговора между двумя российскими оккупантами. Один из них жаловался на то, что россия их бросила.
Также Главное Управление разведки Украины перехватило разговор россиян о ситуации на Купянском направлении.
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