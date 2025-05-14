Російський командир наказав ліквідувати свого ж солдата — деталі

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

У Донецькій області російський командир хотів ліквідувати свого ж солдата. Окупант записав відео, в якому просив про допомогу в рідних.

Про це повідомляє проєкт "Хочу жить" в Telegram у середу, 14 травня.

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Російський солдат 74-ї окремої мотострілецької бригади Гліб Матвєєв відправився на бойове завдання під Покровськом на Донеччині. Йому наказали "закріпитися та зайняти оборону".

Однак, попри застереження начальника штабу, командир роти з позивним "Фара" усе ж відправив його взвод у штурм.

Під час атаки підрозділ окупанта Матвєєва зазнав втрат у живій силі, а він — отримав поранення ноги та дві контузії.

Командир взводу наказав йому тримати позицію та, за можливості, відступити. Матвєєв залишався на місці протягом трьох діб без їжі та води, допоки його не евакуювали окупанти з іншого підрозділу, які також відходили, зазнавши значних втрат.

Під час цього загарбник відстав від групи, але згодом отримав від командування дозвіл на відхід. Однак з часом йому наказали повернутися, попри поранення.

Коли Матвєєв дістався позицій сусіднього взводу, з’ясувалося, що командування вже планувало оголосити його дезертиром, а командир "Фара" наказав його "ліквідувати".

Побоюючись за своє життя, окупант вирішив розповісти про ситуацію, записав відеозвернення до родичів, у якому просив про допомогу.

"Я не знаю, що зі мною буде... Допоможіть, будь ласка... Просто допоможіть. Я в безвиході. Просто сказали обнулити. Наче я якийсь ворог народу", – поскаржився він.

У проєкті зазначили, що про такі інциденти в російській армії повідомляють фактично щодня.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України загарбники відкривають студії для створення псевдодокументальних фільмів про так зване "сво".

Раніше у тимчасово окупованому Криму місцевий житель знищив російські прапори, встановлені на могилах загарбників.