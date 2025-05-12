У Криму чоловік зірвав російські прапори з могил окупантів

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму місцевий чоловік зламав російські прапори на кладовищі. Йдеться про ті, що були встановлені на могилах окупантів.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

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Російські прапори на могилах окупантів

Місцевий чоловік частину прапорів РФ зірвав з флагштоків, а інші — встромив полотнами в землю.

Затриманий у Криму. Фото: ASTRA

Серед ліквідованих окупантів, з чиїх могил знищили прапори, три мали судимість:

А. Брамський, має судимість за крадіжки, грабіж, погрозу вбивством, знищення майна та умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю;

І. Моргунов, судимий за кількома статтями, зокрема за тяжке заподіяння шкоди здоров'ю;

Ю. Самсонов, судимий за крадіжку;

А. Коняхін.

"За підозрою в оскверненні поховань силовики затримали місцевого жителя, 38-річного Олександра. Раніше чоловік був судимий за розбій, погрозу вбивством і заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Він пояснив, що того дня вирвав прапори, бо напився. За даними джерел, його затримали за появу в громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння. Запобіжний захід чоловікові не обрано", — йдеться у повідомленні.

Допис ASTRA. Фото: скриншот

Нагадаємо, речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що Крим фактично перетворився на "мішень" для бійців ЗСУ.

Крім того, через регулярні удари по військовій інфраструктурі в окупованому Криму росіяни почали масово виїжджати, що призвело до постійного перевантаження Керченського мосту.