В Крыму мужчина сорвал российские флаги с могил оккупантов

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Крыму местный мужчина сломал российские флаги на кладбище. Речь идет о тех, что были установлены на могилах оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Реклама

Читайте также:

Российские флаги на могилах оккупантов

Местный мужчина часть флагов РФ сорвал с флагштоков, а другие — воткнул полотнами в землю.

Задержанный в Крыму. Фото: ASTRA

Среди ликвидированных оккупантов, с чьих могил уничтожили флаги, три имели судимость:

А. Брамский, имеет судимость за кражи, грабеж, угрозу убийством, уничтожение имущества и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;

И. Моргунов, судимый по нескольким статьям, в частности за тяжкое причинение вреда здоровью;

Ю. Самсонов, судимый за кражу;

А. Коняхин.

"По подозрению в осквернении захоронений силовики задержали местного жителя, 38-летнего Александра. Ранее мужчина был судим за разбой, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. Он объяснил, что в тот день вырвал флаги, потому что напился. По данным источников, его задержали за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Мера пресечения мужчине не избрана", — говорится в сообщении.

Пост ASTRA. Фото: скриншот

Напомним, представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крым фактически превратился в "мишень" для бойцов ВСУ.

Кроме того, из-за регулярных ударов по военной инфраструктуре в оккупированном Крыму россияне начали массово выезжать, что привело к постоянной перегрузке Керченского моста.