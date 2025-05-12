В Крыму мужчина сорвал российские флаги с могил оккупантов

В Крыму мужчина уничтожил российские флаги на могилах оккупантов
Во временно оккупированном Крыму местный мужчина сломал российские флаги на кладбище. Речь идет о тех, что были установлены на могилах оккупантов.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
Российские флаги на могилах оккупантов
Местный мужчина часть флагов РФ сорвал с флагштоков, а другие — воткнул полотнами в землю.
Среди ликвидированных оккупантов, с чьих могил уничтожили флаги, три имели судимость:
- А. Брамский, имеет судимость за кражи, грабеж, угрозу убийством, уничтожение имущества и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
- И. Моргунов, судимый по нескольким статьям, в частности за тяжкое причинение вреда здоровью;
- Ю. Самсонов, судимый за кражу;
- А. Коняхин.
"По подозрению в осквернении захоронений силовики задержали местного жителя, 38-летнего Александра. Ранее мужчина был судим за разбой, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. Он объяснил, что в тот день вырвал флаги, потому что напился. По данным источников, его задержали за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Мера пресечения мужчине не избрана", — говорится в сообщении.
Напомним, представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крым фактически превратился в "мишень" для бойцов ВСУ.
Кроме того, из-за регулярных ударов по военной инфраструктуре в оккупированном Крыму россияне начали массово выезжать, что привело к постоянной перегрузке Керченского моста.
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