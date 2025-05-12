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В Крыму мужчина уничтожил российские флаги на могилах оккупантов

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Дата публикации 12 мая 2025 19:28
В Крыму мужчина сорвал российские флаги с могил оккупантов
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Крыму местный мужчина сломал российские флаги на кладбище. Речь идет о тех, что были установлены на могилах оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

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Российские флаги на могилах оккупантов

Местный мужчина часть флагов РФ сорвал с флагштоков, а другие — воткнул полотнами в землю.

Затриманий чоловік у Криму
Задержанный в Крыму. Фото: ASTRA

Среди ликвидированных оккупантов, с чьих могил уничтожили флаги, три имели судимость:

  • А. Брамский, имеет судимость за кражи, грабеж, угрозу убийством, уничтожение имущества и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
  • И. Моргунов, судимый по нескольким статьям, в частности за тяжкое причинение вреда здоровью;
  • Ю. Самсонов, судимый за кражу;
  • А. Коняхин.

"По подозрению в осквернении захоронений силовики задержали местного жителя, 38-летнего Александра. Ранее мужчина был судим за разбой, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. Он объяснил, что в тот день вырвал флаги, потому что напился. По данным источников, его задержали за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Мера пресечения мужчине не избрана", — говорится в сообщении.

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Пост ASTRA. Фото: скриншот

Напомним, представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крым фактически превратился в "мишень" для бойцов ВСУ.

Кроме того, из-за регулярных ударов по военной инфраструктуре в оккупированном Крыму россияне начали массово выезжать, что привело к постоянной перегрузке Керченского моста.

война Крым флаг оккупанты могилы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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