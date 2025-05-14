Российский командир приказал ликвидировать своего же солдата — детали

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В Донецкой области российский командир хотел ликвидировать своего же солдата. Оккупант записал видео, в котором просил о помощи у родных.

Об этом сообщает проект "Хочу жить" в Telegram в среду, 14 мая.

Реклама

Читайте также:

Как оккупанты занимаются самоликвидацией

Российский солдат 74-й отдельной мотострелковой бригады Глеб Матвеев отправился на боевое задание под Покровском в Донецкой области. Ему приказали "закрепиться и занять оборону".

Реклама

Однако, несмотря на предостережения начальника штаба, командир роты с позывным "Фара" все же отправил его взвод в штурм.

Во время атаки подразделение оккупанта Матвеева понесло потери в живой силе, а он — получил ранение ноги и две контузии.

Реклама

Командир взвода приказал ему держать позицию и, по возможности, отступить. Матвеев оставался на месте в течение трех суток без еды и воды, пока его не эвакуировали оккупанты из другого подразделения, которые также отходили, понеся значительные потери.

Во время этого захватчик отстал от группы, но впоследствии получил от командования разрешение на отход. Однако со временем ему приказали вернуться, несмотря на ранения.

Когда Матвеев добрался до позиций соседнего взвода, выяснилось, что командование уже планировало объявить его дезертиром, а командир "Фара" приказал его "ликвидировать".

Опасаясь за свою жизнь, оккупант решил рассказать о ситуации, записал видеообращение к родственникам, в котором просил о помощи.

"Я не знаю, что со мной будет... Помогите, пожалуйста... Просто помогите. Я в безвыходном положении. Просто сказали обнулить. Как будто я какой-то враг народа", — пожаловался он.

В проекте отметили, что о таких инцидентах в российской армии сообщают фактически ежедневно.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины захватчики открывают студии для создания псевдодокументальных фильмов о так называемом "сво".

Ранее во временно оккупированном Крыму местный житель уничтожил российские флаги, установленные на могилах захватчиков.