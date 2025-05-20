У РФ звільнили чиновницю через відео її доньки — деталі

Губернатор Георгій Філімонов із чиновницею Юлією Шевцовою. Фото: росЗМІ

Губернатор Вологодської області Росії Георгій Філімонов звільнив очільницю Нюксенського округу Юлію Шевцову. Причиною стало відео її доньки, в якому вона погрожувала відправити його на "СВО".

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Звільнення чиновниці

Філімонов заявив, що відправив у відставку голову округу Шевцову "з огляду на ціннісну несумісність проступку дочки з правилами, принципами та ідеологією роботи команди уряду Вологодської області". За його словами, вона "зможе знайти себе у сфері, не пов'язаній із державною службою".

Губернатор зазначив, що наступним очільником округу "з високою ймовірністю" стане учасник "СВО" (так у Росії називають повномасштабну війну проти України. — Ред.) та він вже має відповідні кандидатури.

"Шевцовій я б порадив приділити більше уваги вихованню доньки, записати її на курси медичних сестер і, можливо, направити на стажування волонтером до військового госпіталю в тилу. Це точно допоможе багато чого усвідомити", — сказав Філімонов.

Що сталося

Раніше в області розгорівся скандал після відео в TikTik доньки Шевцової, яка погрожувала невідомій людині "відправити її на СВО". Ролик швидко поширився соцмережами, викликавши хвилю критики в бік чиновниці. Мешканці області почали вимагати її відставки.

У відповідь на це Шевцова опублікувала звернення з вибаченнями та заявила, що "провела серйозну бесіду" з дочкою.

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