В РФ уволили чиновницу из-за видео ее дочери - детали

Губернатор Георгий Филимонов с чиновницей Юлией Шевцовой. Фото: росСМИ

Губернатор Вологодской области России Георгий Филимонов уволил главу Нюксенского округа Юлию Шевцову. Причиной стало видео ее дочери, в котором она угрожала отправить его на "СВО".

Об этом пишут российские СМИ.

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Филимонов заявил, что отправил в отставку главу округа Шевцову "ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области". По его словам, она "сможет найти себя в сфере, не связанной с государственной службой".

Губернатор отметил, что следующим главой округа "с высокой вероятностью" станет участник "СВО" (так в России называют полномасштабную войну против Украины. — Ред.) и у него уже есть соответствующие кандидатуры.

"Шевцовой я бы посоветовал уделить больше внимания воспитанию дочери, записать ее на курсы медицинских сестер и, возможно, направить на стажировку волонтером в военный госпиталь в тылу. Это точно поможет многое осознать", — сказал Филимонов.

Что произошло

Ранее в области разгорелся скандал после видео в TikTik дочери Шевцовой, которая угрожала неизвестному человеку "отправить его на СВО". Ролик быстро распространился по соцсетям, вызвав волну критики в сторону чиновницы. Жители области начали требовать ее отставки.

В ответ на это Шевцова опубликовала обращение с извинениями и заявила, что "провела серьезную беседу" с дочерью.

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