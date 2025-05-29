Домашнее животное чуть не убило россиянку - женщина на Кубани держала дома удава

На Кубани владелицу чуть не съел домашний удав
В российском городе на владелицу напало уникальное домашнее животное. Спасатели прибыли на вызов вовремя и предотвратили трагический финал для конечности россиянки.
Об этом сообщает местное издание Kubanpress.
Уникальное домашнее животное
В городе Новороссийск, расположенном в Краснодарском крае Российской Федерации, произошел неожиданный инцидент с домашним животным.
Домашний питомец укусил владелицу за руку. Уникальностью этого события стало то, что домашним животным оказался ручной удав.
Укусив женщину, удав обвился вокруг руки — и женщине, которая не смогла самостоятельно освободиться из этого плена, пришлось звонить в "Службу спасения".
Всех спасли
Спасатели прибыли вовремя и освободили конечность владелицы удава от крепких "объятий" домашнего питомца.
В итоге и женщина, и ее удав остались живыми и невредимыми.
СМИ отметили, что такой случай стал первым в истории Новороссийска.
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Добавим, мы сообщали о том, что в июне столицу России могут захватить гигантские слизни.
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