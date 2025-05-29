Домашнее животное чуть не убило россиянку - женщина на Кубани держала дома удава

Тот самый новороссийский удав. Фото: "Кубанские новости"

В российском городе на владелицу напало уникальное домашнее животное. Спасатели прибыли на вызов вовремя и предотвратили трагический финал для конечности россиянки.

Об этом сообщает местное издание Kubanpress.

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Уникальное домашнее животное

В городе Новороссийск, расположенном в Краснодарском крае Российской Федерации, произошел неожиданный инцидент с домашним животным.

Домашний питомец укусил владелицу за руку. Уникальностью этого события стало то, что домашним животным оказался ручной удав.

Укусив женщину, удав обвился вокруг руки — и женщине, которая не смогла самостоятельно освободиться из этого плена, пришлось звонить в "Службу спасения".

Всех спасли

Спасатели прибыли вовремя и освободили конечность владелицы удава от крепких "объятий" домашнего питомца.

В итоге и женщина, и ее удав остались живыми и невредимыми.

СМИ отметили, что такой случай стал первым в истории Новороссийска.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России неизвестный пытался отравить зверей в столичном зоопарке.

Добавим, мы сообщали о том, что в июне столицу России могут захватить гигантские слизни.