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Главная Хроники В Сибири люди остались в полной изоляции — причина

В Сибири люди остались в полной изоляции — причина

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 03:33
Транспортные проблемы в России - российский регион оказался в изоляции
Российский регион Тофалария. Фото: росСМИ

В российском регионе Тофалария, что на востоке Сибири, жители оказались практически полностью отрезанными от "большой земли". К ним можно добраться только вертолетом, который в 2025 году совершает лишь один рейс в неделю, да и тот в основном рассчитан на туристов.

Об этом сообщили российские медиа.

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Проблемы с инфраструктурой, в частности, транспортной, привели к тому, что в азиатской части Российской Федерации часть населения оказалась в фактической изоляции.

Речь идет, в частности, об Иркутской области, где отрезанным от цивилизации оказался целый народ.

Речь о регионе Тофаларию в горной системе Восточный Саян. В этом регионе живет малый коренной народ Сибири тофы / тофалары.

Один рейс в неделю

Добраться оттуда до цивилизации, в частности, до столицы региона, Иркутска (до него из Тофаларии около 700 километров), можно только на вертолетах.

Но в последнее время рабочих вертолетов на рейсах из Тофаларии почти не осталось.

Местные жители заявили, что на маршруте остался только один вертолет, который совершает только один рейс в неделю.

К тому же большинство из 25 билетов на рейс продают туристам и работника Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Других вариантов добраться до мест, где можно получить, в частности, медицинскую помощь, у жителей Тофаларии нет. В обратном направлении не привозят продукты и лекарства, а на "большую землю" не отвозят умерших аборигенов этого региона - которых, по закону, надо везти в райцентр для вскрытия.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Сибири вспыхнули масштабные пожары, начали гореть даже целые села.

Добавим, мы сообщали о том, что в одном из сибирских городов по улицам гулял медведь, с которым рос гвардейцы ничего не смогли поделать.

вертолет россияне Россия Сибирь общественный транспорт
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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