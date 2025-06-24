Пожежі в РФ - під загрозою опинилося місто Чита

Пожежа в Забайкальському краї. Фото: росЗМІ

Забайкальський край Російської Федерації охопили масштабні лісові пожежі. Під загрозою опинився центр регіону, 300-тисячне місто Чита.

Про це написали російські медіа.

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В азійській частині Російської Федерації розпочалися масштабні лісові пожежі.

Одним із епіцентрів пожеж став Забайкальський край.

У цьому російському регіоні навіть перекрили федеральну трасу Чита – Забайкальськ через сильну пожежу.

Вогонь — у передмісті забайкальської столиці

Відомо, що горить ліс навколо селища Атамановка, яке є передмістям адміністративного центру Забайкальського краю, міста Чита (кількість населення — понад 330 тисяч мешканців).

Відомо про те, що кілька будинків у селищі згоріли повністю, людей масово евакуюють.

Сама Чита поки що не охоплена вогнем, але дим від пожеж у передмісті дійшов уже і туди.

Ситуацію із гасінням пожежі ускладнює сильний вітер, який допомагає вогню поширюватися максимально швидко. При цьому з пожежами ведуть боротьбу лише кілька сотень МНСівців, один гелікоптер та кілька літаків-амфібій. Імовірно, рятувальники відправилися до України на "спеціальну військову операцію", тож займатися гасінням лісових пожеж просто нікому.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що на борту російського літака сталася пожежа через несподівану причину.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії регулярно відбуваються пожежі на різних промислових підприємствах, зокрема, тих, які працюють на військово-промисловий комплекс.