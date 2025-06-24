Пожары в РФ - под угрозой оказался город Чита

В России снова горят леса — огонь дошел до центра региона
Забайкальский край Российской Федерации охватили масштабные лесные пожары. Под угрозой оказался центр региона, 300-тысячный город Чита.
Об этом написали российские медиа.
В России горят леса
В азиатской части Российской Федерации начались масштабные лесные пожары.
Одним из эпицентров пожаров стал Забайкальский край.
В этом российском регионе даже перекрыли федеральную трассу Чита - Забайкальск из-за сильного пожара.
Огонь — в пригороде забайкальской столицы
Известно, что горит лес вокруг поселка Атамановка, который является пригородом административного центра Забайкальского края, города Чита (количество населения — более 330 тысяч жителей).
Известно о том, что несколько домов в поселке сгорели полностью, людей массово эвакуируют.
Сама Чита пока не охвачена огнем, но дым от пожаров в пригороде дошел уже и туда.
Ситуацию с тушением пожара осложняет сильный ветер, который помогает огню распространяться максимально быстро. При этом с пожарами ведут борьбу лишь несколько сотен МЧСовцев, один вертолет и несколько самолетов-амфибий. Вероятно, спасатели отправились в Украину на "специальную военную операцию", поэтому заниматься тушением лесных пожаров просто некому.
Напомним, мы ранее писали о том, что на борту российского самолета произошел пожар по неожиданной причине.
Добавим, мы сообщали о том, что в России регулярно происходят пожары на различных промышленных предприятиях, в частности, тех, которые работают на военно-промышленный комплекс.
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