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Главная Хроники В России снова горят леса — огонь дошел до центра региона

В России снова горят леса — огонь дошел до центра региона

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 03:52
Пожары в РФ - под угрозой оказался город Чита
Пожар в Забайкальском крае. Фото: росСМИ
Ключові моменти В России горят леса Огонь — в пригороде забайкальской столицы

Забайкальский край Российской Федерации охватили масштабные лесные пожары. Под угрозой оказался центр региона, 300-тысячный город Чита.

Об этом написали российские медиа.

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В России горят леса

В азиатской части Российской Федерации начались масштабные лесные пожары.

Одним из эпицентров пожаров стал Забайкальский край.

В этом российском регионе даже перекрыли федеральную трассу Чита - Забайкальск из-за сильного пожара.

Огонь — в пригороде забайкальской столицы

Известно, что горит лес вокруг поселка Атамановка, который является пригородом административного центра Забайкальского края, города Чита (количество населения — более 330 тысяч жителей).

Известно о том, что несколько домов в поселке сгорели полностью, людей массово эвакуируют.

Сама Чита пока не охвачена огнем, но дым от пожаров в пригороде дошел уже и туда.

Ситуацию с тушением пожара осложняет сильный ветер, который помогает огню распространяться максимально быстро. При этом с пожарами ведут борьбу лишь несколько сотен МЧСовцев, один вертолет и несколько самолетов-амфибий. Вероятно, спасатели отправились в Украину на "специальную военную операцию", поэтому заниматься тушением лесных пожаров просто некому.

Напомним, мы ранее писали о том, что на борту российского самолета произошел пожар по неожиданной причине.

Добавим, мы сообщали о том, что в России регулярно происходят пожары на различных промышленных предприятиях, в частности, тех, которые работают на военно-промышленный комплекс.

пожар россияне спасатели Азия Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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