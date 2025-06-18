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Головна Хроніки В РФ по вулицях міста бігав ведмідь — дивна реакція влади

В РФ по вулицях міста бігав ведмідь — дивна реакція влади

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Дата публікації: 18 червня 2025 00:35
Інцидент в Росії - ведмідь на вулицях міста РФ
Бурий ведмідь. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Ведмідь посеред міста Росгвардія проти дикого звіра

У одному із російських міст Сибіру на вулиці був помічений бурий ведмідь. Росгвардія, яка з’явилася на виклик, не вигадала нічого кращого, як порадити місцевим жителям оминати район, де був помічений дикий звір.

Про це повідомили російські медіа.

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Ведмідь посеред міста

На вулицях російських міст, де зникають завербовані на "спеціальну військову операцію" люди, почали з’являтися дикі звірі.

Так, у місті Усть-Ілімськ, що в Іркутській області (Сибір, азійська частина Російської Федерації), вулицями розгулював звичайнісінький бурий ведмідь.

Тварина спочатку була помічена на околицях міста, а потім зайшла і в житлову територію Усть-Ілімська.

Росгвардія проти дикого звіра

Неординарно відреагувала на інцидент місцева влада.

Так, через деякий час на місце прогулянки ведмедя приїхали співробітники Росгвардії.

Але усе, що зробили росгвардійці — порадили місцевим жителям оминати район, де був помічений дикий звір.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що із одного з російських зоопарків утік кенгуру.

Додамо, ми повідомляли про те, що на Кубані власницю мало не з'їв домашній удав.

міста дикі тварини Росія Росгвардія Сибір
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
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